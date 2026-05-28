    Стало известно, сколько средств потребуется для строительства первой АЭС в Казахстане

    Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев прокомментировал вопрос финансирования строительства первой АЭС в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ранее Казахстан и Россия подписали соглашение об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции на территории РК, а также о предоставлении государственного экспортного кредита для финансирования ее строительства.

    — Это длинный кредит. Очень выгодный для Казахстана по параметрам. Вопрос у нас относится к ответственности Министерства финансов Казахстана, — сказал Саткалиев.

    По его словам, согласно предварительным расчетам, на строительство двух энергоблоков потребуется порядка 14,4 млрд долларов. Еще около 2 млрд долларов планируется направить на системы физической безопасности и социальной инфраструктуры.

    — Это достаточно серьезный объем финансирования, который, по договоренности Правительства Республики Казахстан с участием Агентства по атомной энергии, будет обеспечен за счет экспортного кредита, — пояснил он.

    Проект уже находится в стадии практической реализации, проводятся инженерные изыскания. Начало основных строительных работ на площадке запланировано на 2027 год.

    — В среднем строительство занимает до 10 лет, но по договоренности с нашими коллегами мы ожидаем ввод первого блока уже в 2034 году — через семь лет после заливки первого бетона, — добавил Саткалиев.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия подписали соглашение о финансировании строительства первой АЭС. Строительство АЭС создаст в Казахстане целую отрасль, заявил Владимир Путин во время визита в Астане.

    Данира Искакова
