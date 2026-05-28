Строительство АЭС создаст в Казахстане целую отрасль — Путин

Россия и Казахстан планомерно углубляют сотрудничество в энергетике — от поставок нефти и газа до строительства первой атомной электростанции. Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам переговоров с Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ключевым совместным проектом в энергетической сфере Владимир Путин назвал строительство первой в Казахстане атомной электростанции с участием «Росатома».

— В рамках визита одобрены соглашения о параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита, — сказал Президент Российской Федерации.

По его словам, ввод станции в эксплуатацию позволит внести заметный вклад в энергообеспечение экономики Казахстана, а также обеспечить предприятия и население недорогой и чистой электроэнергией.

— Хотел бы отметить, что, как мы и договаривались с Президентом Казахстана, речь идет не просто о создании атомной электростанции, а о строительстве. Речь идет о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров и так далее, — заявил он.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия подписали соглашение о финансировании строительства первой АЭС.