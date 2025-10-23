РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:40, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Стало известно о состоянии выпавшей с девятого этажа девушки в Алматы

    Врачи Алматы сообщили о состоянии девушки, упавшей с девятого этажа одного из жилых комплексов, передает агентство Kazinform.  

    больница
    Фото: pixabay

    По данным управления общественного здравоохранения, пострадавшую доставила бригада скорой медицинской помощи в городскую больницу скорой неотложной помощи.

    — После поступления ей была оказана экстренная хирургическая помощь по жизненным показаниям. В настоящее время находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, где проводится полный комплекс реанимационных и противошоковых мероприятий. Состояние пациентки остается крайне тяжелым, — прокомментировали в пресс-службе УОЗ.

    Ранее в социальных сетях распространилась информация, что 18-летняя девушка выпала с девятого этажа жилого комплекса в Алматы и выжила. По факту попытки суицида управление полиции Жетысуского района возбудило уголовное дело.   

    Стоит отметить, что это уже не первый случай падения с высоты в Алматы. В Наурызбайском районе города школьник упал с верхнего этажа одного из жилых домов и погиб. В июне в бизнес-центре «Turar» мужчина выпал из окна десятого этажа.  Также в селе Бесагаш Алматинской области трагически погиб молодой человек, сорвавшийся с общего балкона двенадцатого этажа жилого комплекса «Аспан Сити».  

     

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Полиция Больницы Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают