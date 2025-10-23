Стало известно о состоянии выпавшей с девятого этажа девушки в Алматы

По данным управления общественного здравоохранения, пострадавшую доставила бригада скорой медицинской помощи в городскую больницу скорой неотложной помощи.

— После поступления ей была оказана экстренная хирургическая помощь по жизненным показаниям. В настоящее время находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, где проводится полный комплекс реанимационных и противошоковых мероприятий. Состояние пациентки остается крайне тяжелым, — прокомментировали в пресс-службе УОЗ.

Ранее в социальных сетях распространилась информация, что 18-летняя девушка выпала с девятого этажа жилого комплекса в Алматы и выжила. По факту попытки суицида управление полиции Жетысуского района возбудило уголовное дело.

Стоит отметить, что это уже не первый случай падения с высоты в Алматы. В Наурызбайском районе города школьник упал с верхнего этажа одного из жилых домов и погиб. В июне в бизнес-центре «Turar» мужчина выпал из окна десятого этажа. Также в селе Бесагаш Алматинской области трагически погиб молодой человек, сорвавшийся с общего балкона двенадцатого этажа жилого комплекса «Аспан Сити».