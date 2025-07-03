17:15, 03 Июль 2025 | GMT +5
В Алматы мужчина выпал из окна 10 этажа
Трагедия произошла сегодня в 12:30 в бизнес-центре «Turar», передает корреспондент агентства Kazinform.
В социальных сетях появилась информация о том, что мужчина выпал с десятого этажа на проспекте Сейфуллина в Алматы.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.
— По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются, — сообщили в ДП мегаполиса.
Ранее трехлетний ребенок выпал с балкона многоэтажки и погиб в Алматы.
Также сообщалось, что девушка выпала из многоэтажки в Алматы. Видео трагического происшествия распространилось в социальных сетях. Полиция возбудила дело по факту доведения до самоубийства.