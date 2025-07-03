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    17:15, 03 Июль 2025 | GMT +5

    В Алматы мужчина выпал из окна 10 этажа

    Трагедия произошла сегодня в 12:30 в бизнес-центре «Turar», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Скорая помощь, Жедел жәрдем
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В социальных сетях появилась информация о том, что мужчина выпал с десятого этажа на проспекте Сейфуллина в Алматы.

    Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    — По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются, — сообщили в ДП мегаполиса.

    Ранее трехлетний ребенок выпал с балкона многоэтажки и погиб в Алматы.

    Также сообщалось, что девушка выпала из многоэтажки в Алматы. Видео трагического происшествия распространилось в социальных сетях. Полиция возбудила дело по факту доведения до самоубийства.

    Теги:
    Алматы Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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