В Алматы мужчина выпал из окна 10 этажа

В социальных сетях появилась информация о том, что мужчина выпал с десятого этажа на проспекте Сейфуллина в Алматы.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

— По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются, — сообщили в ДП мегаполиса.

Ранее трехлетний ребенок выпал с балкона многоэтажки и погиб в Алматы.

Также сообщалось, что девушка выпала из многоэтажки в Алматы. Видео трагического происшествия распространилось в социальных сетях. Полиция возбудила дело по факту доведения до самоубийства.