Трехлетний ребенок выпал с балкона многоэтажки и погиб в Алматы

В социальных сетях появилась информация о том, что ребенок выпал с балкона девятого этажа в микрорайоне Аккент.

В управлении общественного здравоохранения города сообщили, что смерть констатирована до прибытия бригады скорой службы медицинской помощи (ССМП). Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

По факту гибели ребенка в департаменте полиции начато расследование. Сотрудники управления полиции Алатауского района устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— Полиция призывает родителей и законных представителей обеспечить максимальную безопасность детей в жилых помещениях: использовать фиксаторы на окнах, не оставлять малышей без присмотра, особенно вблизи потенциально опасных зон, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы

Ранее двухлетний ребенок выпал из окна в Караганде.

В МЧС сообщили, что с начала года в стране из окон выпали 60 детей.