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    17:00, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Трехлетний ребенок выпал с балкона многоэтажки и погиб в Алматы

    Трехлетний ребенок выпал с балкона многоэтажки и погиб в Алматы. Трагедия произошла в одном из многоквартирных домов Алатауского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь, жедел жәрдем
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    В социальных сетях появилась информация о том, что ребенок выпал с балкона девятого этажа в микрорайоне Аккент. 

    В управлении общественного здравоохранения города сообщили, что смерть констатирована до прибытия бригады скорой службы медицинской помощи (ССМП). Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

    По факту гибели ребенка в департаменте полиции начато расследование. Сотрудники управления полиции Алатауского района устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    — Полиция призывает родителей и законных представителей обеспечить максимальную безопасность детей в жилых помещениях: использовать фиксаторы на окнах, не оставлять малышей без присмотра, особенно вблизи потенциально опасных зон, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы

    Ранее двухлетний ребенок выпал из окна в Караганде.

    В МЧС сообщили, что с начала года в стране из окон выпали 60 детей. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Дети Регионы Алматы Происшествия Скорая помощь
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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