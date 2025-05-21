Двухлетний ребенок выпал из окна в Караганде

Несчастный случай произошел сегодня по проспекту Строителей.

- Оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры 7-го этажа 9-ти этажного жилого дома ребенок 2023 года рождения. К сожалению, ребенок скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области предупреждает:

- Не оставляйте детей без присмотра;

- ⁠Окна квартир где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами;

- ⁠Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;

- ⁠Никогда не используйте противомоскитные сетки - дети прислоняются к ним и падают вместе с ними.

- ⁠Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

Ранее в МЧС сообщили, что с начала года в стране из окон выпали 60 детей.