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    17:00, 21 Май 2025 | GMT +5

    Двухлетний ребенок выпал из окна в Караганде

    В Караганде с седьмого этажа выпал ребенок. Он скончался на месте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ребенок ошпарился бульоном в детсаду Уральска
    Фото: Александр Павский / агентство Kazinform.

    Несчастный случай произошел сегодня по проспекту Строителей.

    - Оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры 7-го этажа 9-ти этажного жилого дома ребенок 2023 года рождения. К сожалению, ребенок скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области предупреждает:

    - Не оставляйте детей без присмотра;

    - ⁠Окна квартир где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами;

    - ⁠Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;

    - ⁠Никогда не используйте противомоскитные сетки - дети прислоняются к ним и падают вместе с ними.

    - ⁠Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

    Ранее в МЧС сообщили, что с начала года в стране из окон выпали 60 детей.

    Теги:
    Регионы Карагандинская область Караганда Происшествия
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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