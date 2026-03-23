Стали известны победители и призеры чемпионата Казахстана по шорт-треку
С 20 по 22 марта в столичном ледовом дворце «Алау» прошел чемпионат Казахстана по шорт-треку, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК.
Мировой рекордсмен и бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров Богдан Вехов опередил более опытных соперников и стал чемпионом.
Среди женщин серебряный призёр Азиатских игр Малика Ермек второй год подряд завоевала титул чемпионки.
Многоборье. Мужчины
- Богдан Вехов (г. Астана);
- Павел Цой (г. Астана);
- Адиль Галиахметов (г. Астана).
Многоборье. Женщины
- Малика Ермек (г. Астана);
- Алина Ажгалиева (ЗКО);
- Полина Омельчук (Костанайская обл.)
1000 метров. Мужчины
- Богдан Вехов (г. Астана) — 1:37.741;
- Максат Уалиулла (ЗКО) — 1:38.576;
- Мерсаид Жаксыбаев (Акмолинская обл.) — 1:38.631.
1000 метров. Женщины
- Малика Ермек (г. Астана) — 1:31.754;
- Алина Ажгалиева (ЗКО) — 1:31.839;
- Нурила Алпысбай (г. Астана) — 1:31.894.
Эстафета 2000 метров (смешанная)
- г. Астана — 2:45.408;
- Костанайская область — 2:46.027;
- Западно-Казахстанская область — 2:46.274.
Ранее сообщалось, что Казахстан завершил юниорский чемпионат мира по шорт-треку с двумя медалями.