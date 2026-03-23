    23:21, 22 Март 2026 | GMT +5

    Стали известны победители и призеры чемпионата Казахстана по шорт-треку

    С 20 по 22 марта в столичном ледовом дворце «Алау» прошел чемпионат Казахстана по шорт-треку, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК.

    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    Мировой рекордсмен и бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров Богдан Вехов опередил более опытных соперников и стал чемпионом.

    Среди женщин серебряный призёр Азиатских игр Малика Ермек второй год подряд завоевала титул чемпионки.

    Многоборье. Мужчины

    • Богдан Вехов (г. Астана);
    • Павел Цой (г. Астана);
    • Адиль Галиахметов (г. Астана).

    Многоборье. Женщины

    • Малика Ермек (г. Астана);
    • Алина Ажгалиева (ЗКО);
    • Полина Омельчук (Костанайская обл.)

    1000 метров. Мужчины

    • Богдан Вехов (г. Астана) — 1:37.741;
    • Максат Уалиулла (ЗКО) — 1:38.576;
    • Мерсаид Жаксыбаев (Акмолинская обл.) — 1:38.631.

    1000 метров. Женщины

    • Малика Ермек (г. Астана) — 1:31.754;
    • Алина Ажгалиева (ЗКО) — 1:31.839;
    • Нурила Алпысбай (г. Астана) — 1:31.894.

    Эстафета 2000 метров (смешанная)

    • г. Астана — 2:45.408;
    • Костанайская область — 2:46.027;
    • Западно-Казахстанская область — 2:46.274.

    Ранее сообщалось, что Казахстан завершил юниорский чемпионат мира по шорт-треку с двумя медалями.

    Динара Жусупбекова
    Сейчас читают