08:54, 10 Декабрь 2025 | GMT +5
Стали известны победители чемпионата Казахстана по стрельбе из лука
В Астане состоялся зимний чемпионат Казахстана по стрельбе из лука, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Соревнования прошли во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.
Ниже представлены имена победителей и призеров турнира.
Классический лук
Мужчины
- Ильфат Абдуллин
- Александр Еременко
- Алихан Мустафин
Женщины
- Мадина Заемова
- Самира Жумагулова
- Александра Воропаева
Блочный лук
Мужчины
- Андрей Тютюн
- Егор Поляков
- Акбарали Карабаев
Женщины
- Эльмира Раисова
- Виктория Лян
- Диана Юнусова
Напомним, в ноябре этого года сборная Казахстана впервые стала чемпионом Азии в блочном луке.