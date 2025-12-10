РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:54, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Стали известны победители чемпионата Казахстана по стрельбе из лука

    В Астане состоялся зимний чемпионат Казахстана по стрельбе из лука, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

    Стали известны победители чемпионата Казахстана по стрельбе из лука
    Фото: НОК

    Соревнования прошли во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

    Ниже представлены имена победителей и призеров турнира.

    Классический лук

    Мужчины

    1. Ильфат Абдуллин
    2. Александр Еременко
    3. Алихан Мустафин

    Женщины

    1. Мадина Заемова
    2. Самира Жумагулова
    3. Александра Воропаева

    Блочный лук

    Мужчины

    1. Андрей Тютюн
    2. Егор Поляков
    3. Акбарали Карабаев

    Женщины

    1. Эльмира Раисова
    2. Виктория Лян
    3. Диана Юнусова

    Напомним, в ноябре этого года сборная Казахстана впервые стала чемпионом Азии в блочном луке.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана НОК Стрельба из лука
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают