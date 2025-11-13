Сборная Казахстана впервые стала чемпионом Азии в блочном луке

В финальном противостоянии казахстанские лучники одержали победу над сборной Индии со счетом 240:228. За национальную команду выступали Дилмухамет Муса, Бунед Мирзаметов и Андрей Тютюн.

На пути к решающему раунду наши спортсмены обыграли сборные Ирака (234:225) в 1/8 финала, Ирана (233:231) в четвертьфинале и Кореи (236:235) в полуфинале.

Напомним, что стрельба из лука входит в число 46 приоритетных видов спорта, последовательно развиваемых в Казахстане.

Кроме того, с начала года отечественные спортсмены открывают новые страницы в истории спорта:

завоевана первая историческая медаль страны по фехтованию,

первая золотая медаль в истории азиатских состязаний в упражнении «конь-голова» по спортивной гимнастике,

первый двукратный чемпион мира по художественной гимнастике,

первая историческая серебряная медаль среди женщин по дзюдо,

первое место в медальном зачете на первом чемпионате мира по боксу под эгидой World Boxing,

неофициальный мировой рекорд в конькобежном спорте на дистанции 100 метров,

первое золото в шорт-треке на Азиатских зимних играх,

первое золото в истории фристайл-акробатики на Азиатских зимних играх.

Кроме того, Казахстан стал обладателем Хрустального глобуса по парабиатлону по итогам Кубка мира.

Чемпионат Азии проходит с 9 по 14 ноября и объединяет 207 спортсменов из 29 стран.