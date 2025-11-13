РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:40, 13 Ноябрь 2025

    Сборная Казахстана впервые стала чемпионом Азии в блочном луке

    Сборная Казахстана одержала беспрецедентную победу на чемпионате Азии по стрельбе из лука в Дакке (Бангладеш), впервые в истории завоевав золотую медаль в дисциплине «блочный лук», передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК7 

    Сборная Казахстана впервые стала чемпионом Азии в блочном луке
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

    В финальном противостоянии казахстанские лучники одержали победу над сборной Индии со счетом 240:228. За национальную команду выступали Дилмухамет Муса, Бунед Мирзаметов и Андрей Тютюн.

    На пути к решающему раунду наши спортсмены обыграли сборные Ирака (234:225) в 1/8 финала, Ирана (233:231) в четвертьфинале и Кореи (236:235) в полуфинале.

    Напомним, что стрельба из лука входит в число 46 приоритетных видов спорта, последовательно развиваемых в Казахстане.

    Кроме того, с начала года отечественные спортсмены открывают новые страницы в истории спорта:

    • завоевана первая историческая медаль страны по фехтованию,
    • первая золотая медаль в истории азиатских состязаний в упражнении «конь-голова» по спортивной гимнастике,
    • первый двукратный чемпион мира по художественной гимнастике,
    • первая историческая серебряная медаль среди женщин по дзюдо,
    • первое место в медальном зачете на первом чемпионате мира по боксу под эгидой World Boxing,
    • неофициальный мировой рекорд в конькобежном спорте на дистанции 100 метров,
    • первое золото в шорт-треке на Азиатских зимних играх,
    • первое золото в истории фристайл-акробатики на Азиатских зимних играх.

    Кроме того, Казахстан стал обладателем Хрустального глобуса по парабиатлону по итогам Кубка мира.

    Чемпионат Азии проходит с 9 по 14 ноября и объединяет 207 спортсменов из 29 стран. 

     

    Спорт Сборная Казахстана Золото Чемпионат Азии Стрельба из лука
