Сборная Казахстана впервые стала чемпионом Азии в блочном луке
Сборная Казахстана одержала беспрецедентную победу на чемпионате Азии по стрельбе из лука в Дакке (Бангладеш), впервые в истории завоевав золотую медаль в дисциплине «блочный лук», передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК7
В финальном противостоянии казахстанские лучники одержали победу над сборной Индии со счетом 240:228. За национальную команду выступали Дилмухамет Муса, Бунед Мирзаметов и Андрей Тютюн.
На пути к решающему раунду наши спортсмены обыграли сборные Ирака (234:225) в 1/8 финала, Ирана (233:231) в четвертьфинале и Кореи (236:235) в полуфинале.
Напомним, что стрельба из лука входит в число 46 приоритетных видов спорта, последовательно развиваемых в Казахстане.
Кроме того, с начала года отечественные спортсмены открывают новые страницы в истории спорта:
- завоевана первая историческая медаль страны по фехтованию,
- первая золотая медаль в истории азиатских состязаний в упражнении «конь-голова» по спортивной гимнастике,
- первый двукратный чемпион мира по художественной гимнастике,
- первая историческая серебряная медаль среди женщин по дзюдо,
- первое место в медальном зачете на первом чемпионате мира по боксу под эгидой World Boxing,
- неофициальный мировой рекорд в конькобежном спорте на дистанции 100 метров,
- первое золото в шорт-треке на Азиатских зимних играх,
- первое золото в истории фристайл-акробатики на Азиатских зимних играх.
Кроме того, Казахстан стал обладателем Хрустального глобуса по парабиатлону по итогам Кубка мира.
Чемпионат Азии проходит с 9 по 14 ноября и объединяет 207 спортсменов из 29 стран.