РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:56, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Стали известны детали строительства транспортных терминалов Казахстана за рубежом

    Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев сообщил о планах по строительству международных транспортных терминалов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Википедия

    По его словам, Казахстан намерен развивать сеть универсальных сухих портов в Европе, Китае и Азербайджане для повышения эффективности грузоперевозок.

    — Речь идет о мультихабах, которые будут обслуживать все виды транспорта. К примеру, Сиань является одним из крупнейших сухих портов Китая и играет ключевую роль в консолидации грузовых потоков. Аналогичный проект планируется реализовать и в Чэнду, — отметил министр на брифинге в Сенате.

    Он подчеркнул, что строительство будет осуществляться в партнерстве с зарубежными участниками.

    — Одним из ключевых партнеров выступает Сианьский сухой порт. В большинстве проектов мы взаимодействуем совместно. Это Сианьский порт, КТЖ и представители стран, на территории которых реализуются проекты, — добавил Сауранбаев.

    Ранее сообщалось о планах Казахстана по строительству железнодорожных терминалов в Китае и странах Европы.

    Теги:
    Сенат Китай Транспорт Европа Минтранспорта РК Азербайджан Перевозки
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают