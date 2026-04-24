Стали известны детали строительства транспортных терминалов Казахстана за рубежом

По его словам, Казахстан намерен развивать сеть универсальных сухих портов в Европе, Китае и Азербайджане для повышения эффективности грузоперевозок.

— Речь идет о мультихабах, которые будут обслуживать все виды транспорта. К примеру, Сиань является одним из крупнейших сухих портов Китая и играет ключевую роль в консолидации грузовых потоков. Аналогичный проект планируется реализовать и в Чэнду, — отметил министр на брифинге в Сенате.

Он подчеркнул, что строительство будет осуществляться в партнерстве с зарубежными участниками.

— Одним из ключевых партнеров выступает Сианьский сухой порт. В большинстве проектов мы взаимодействуем совместно. Это Сианьский порт, КТЖ и представители стран, на территории которых реализуются проекты, — добавил Сауранбаев.

Ранее сообщалось о планах Казахстана по строительству железнодорожных терминалов в Китае и странах Европы.