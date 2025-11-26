РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:28, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Стала известна причина смерти туристов, отравившихся в Стамбуле

    Следственный отчет, представленный Институтом судебной медицины Турции, проливает свет на обстоятельства трагической гибели семьи Бёджек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Стала известна причина смерти туристов, отравившихся в Стамбуле
    Фото: sozcu.com.tr

    Как пишет турецкое издание Sözcü, ссылаясь на опубликованный отчет, причиной смерти семьи, приехавшей из Германии на отдых и проживавшей в одном из отелей стамбульского района Фатих, с высокой долей вероятности, стало отравление фосфином – токсичным газом, используемым в качестве инсектицида.

    Не пищевое отравление

    В ходе экспертного исследования были тщательно проанализированы кровь, органы и желудочное содержимое членов семьи, а также образцы еды и напитков, которые они употребляли. Во всех пробах не обнаружено никаких следов пищевого или химического яда. Это исключило первоначально предполагаемую версию пищевого отравления.

    Обнаружение фосфина в номере

    Решающим фактором стало выявление в номерах отеля следов фосфина – газа, который выделяется при реакции вещества алюминиевой фосфиды с влагой. В некоторых гостиницах и складских помещениях такие препараты ошибочно или неправильно применяются для борьбы с насекомыми, что и стало одной из ключевых версий следствия.

    У взрослых членов семьи – Сервета и Чигдем Бёджек – зафиксированы типичные признаки отравления фосфином. У детей – Кадира и Масал – выявлены более выраженные первичные признаки токсического воздействия.

    Следствию предстоит продолжение

    Окончательное заключение о причине смертей должно быть вынесено после изучения полного пакета материалов, в том числе видеозаписей с места происшествия, показаний свидетелей и медицинской документации из клиник, куда пострадавшие были доставлены в критическом состоянии.

    Следствие изучает, могла ли неправильная или несогласованная дезинсекция в отеле привести к выпуску смертельного газа в жилые помещения.

    Ранее мы писали о том, что Стамбульский суд арестовал четырех из 11 задержанных по делу о смерти туристов из Германии.

    В целом, случаи пищевых отравлений участились в Турции.

    Теги:
    Отравление Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Сейчас читают