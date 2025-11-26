Стала известна причина смерти туристов, отравившихся в Стамбуле
Следственный отчет, представленный Институтом судебной медицины Турции, проливает свет на обстоятельства трагической гибели семьи Бёджек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Как пишет турецкое издание Sözcü, ссылаясь на опубликованный отчет, причиной смерти семьи, приехавшей из Германии на отдых и проживавшей в одном из отелей стамбульского района Фатих, с высокой долей вероятности, стало отравление фосфином – токсичным газом, используемым в качестве инсектицида.
Не пищевое отравление
В ходе экспертного исследования были тщательно проанализированы кровь, органы и желудочное содержимое членов семьи, а также образцы еды и напитков, которые они употребляли. Во всех пробах не обнаружено никаких следов пищевого или химического яда. Это исключило первоначально предполагаемую версию пищевого отравления.
Обнаружение фосфина в номере
Решающим фактором стало выявление в номерах отеля следов фосфина – газа, который выделяется при реакции вещества алюминиевой фосфиды с влагой. В некоторых гостиницах и складских помещениях такие препараты ошибочно или неправильно применяются для борьбы с насекомыми, что и стало одной из ключевых версий следствия.
У взрослых членов семьи – Сервета и Чигдем Бёджек – зафиксированы типичные признаки отравления фосфином. У детей – Кадира и Масал – выявлены более выраженные первичные признаки токсического воздействия.
Следствию предстоит продолжение
Окончательное заключение о причине смертей должно быть вынесено после изучения полного пакета материалов, в том числе видеозаписей с места происшествия, показаний свидетелей и медицинской документации из клиник, куда пострадавшие были доставлены в критическом состоянии.
Следствие изучает, могла ли неправильная или несогласованная дезинсекция в отеле привести к выпуску смертельного газа в жилые помещения.
Ранее мы писали о том, что Стамбульский суд арестовал четырех из 11 задержанных по делу о смерти туристов из Германии.
В целом, случаи пищевых отравлений участились в Турции.