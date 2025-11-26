Стала известна причина смерти туристов, отравившихся в Стамбуле

Как пишет турецкое издание Sözcü, ссылаясь на опубликованный отчет, причиной смерти семьи, приехавшей из Германии на отдых и проживавшей в одном из отелей стамбульского района Фатих, с высокой долей вероятности, стало отравление фосфином – токсичным газом, используемым в качестве инсектицида.

Не пищевое отравление

В ходе экспертного исследования были тщательно проанализированы кровь, органы и желудочное содержимое членов семьи, а также образцы еды и напитков, которые они употребляли. Во всех пробах не обнаружено никаких следов пищевого или химического яда. Это исключило первоначально предполагаемую версию пищевого отравления.

Обнаружение фосфина в номере

Решающим фактором стало выявление в номерах отеля следов фосфина – газа, который выделяется при реакции вещества алюминиевой фосфиды с влагой. В некоторых гостиницах и складских помещениях такие препараты ошибочно или неправильно применяются для борьбы с насекомыми, что и стало одной из ключевых версий следствия.

У взрослых членов семьи – Сервета и Чигдем Бёджек – зафиксированы типичные признаки отравления фосфином. У детей – Кадира и Масал – выявлены более выраженные первичные признаки токсического воздействия.

Следствию предстоит продолжение

Окончательное заключение о причине смертей должно быть вынесено после изучения полного пакета материалов, в том числе видеозаписей с места происшествия, показаний свидетелей и медицинской документации из клиник, куда пострадавшие были доставлены в критическом состоянии.

Следствие изучает, могла ли неправильная или несогласованная дезинсекция в отеле привести к выпуску смертельного газа в жилые помещения.

Ранее мы писали о том, что Стамбульский суд арестовал четырех из 11 задержанных по делу о смерти туристов из Германии.

В целом, случаи пищевых отравлений участились в Турции.