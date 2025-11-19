Четверых подозреваемых арестовали по делу об отравлении туристов в Стамбуле

Следствие рассматривает несколько версий, включая отравление пищей и воздействие токсичных веществ, использованных в гостинице при дезинфекции.

Стамбульский суд вынес решение об аресте четырех подозреваемых по делу о трагической гибели семьи Бёджек, приехавшей в Турцию на отдых. Как сообщают местные СМИ, под стражу взяты продавцы фастфуда и лукума, а также владелец кафе, которое посещали туристы. Все они задержаны по статье «Причинение смерти по неосторожности», предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Трагедия произошла 9 ноября, когда семья из Германии остановилась в небольшой гостинице Harbour Suites Old City в туристическом районе Фатих. После ужина – по предварительным данным, фаршированных мидий и картофеля в одном из заведений Бешикташа – у всех членов семьи резко ухудшилось состояние. Двое маленьких детей и мать скончались в больнице в течение нескольких часов. Врачи несколько дней боролись за жизнь отца, однако спасти его не удалось.

Полиция и прокуратура рассматривают сразу несколько версий. Помимо пищевого отравления, следствие проверяет возможность воздействия токсичных веществ, использованных при санитарной обработке гостиницы.

Не исключается, что семья могла отравиться фосфидом алюминия, ядовитым веществом, применяемым для борьбы с насекомыми и не имеющим антидота. При высоком уровне концентрации его пары могут вызвать стремительную интоксикацию, приводящую к смерти.

Расследование продолжается, эксперты ожидают результаты токсикологических анализов, которые должны подтвердить точную причину отравления.

