Отравление туристов в отеле Стамбула: трое погибших, постояльцы эвакуированы

Власти Стамбула опечатали отель в районе Фатих после трагической гибели трех человек из одной семьи и госпитализации отца семейства. Как оказалось, семья приехала в Турцию для отдыха из Германии.

Полиция взяла под контроль отель, где 9 ноября поселилась семья Бёджек. Всех 15 постояльцев срочно эвакуировали и расселили в другие гостиницы. Владельца отеля, его сына и сотрудника фирмы по дезинфекции арестовали — именно они проводили обработку помещений от вредителей за четыре дня до приезда гостей. Следствие подозревает, что используемая химия могла попасть в воздух или в систему водоснабжения.

Параллельно в деле появились еще два пострадавших — туристы из Италии и Марокко ощутили резкую тошноту, но врачи одной из клиник в Таксиме быстро стабилизировали их состояние.

Эксперты AFAD проверили воду и воздух в здании. На данном этапе каких-либо загрязнений не выявлено, однако токсикологические исследования продолжаются. Всего задержаны восемь человек, среди них — владелец близлежащей пекарни и даже уличный продавец мидий, с чьей продукцией также проверяется возможная связь.

При этом аутопсия показала, что у матери семьи в желудке обнаружены повреждения, характерные для действия токсинов или агрессивных химических веществ. У детей подобных следов нет. Известно, что в отеле семья пила только воду из кулера.

Глава семьи остается в реанимации на ИВЛ, его состояние стабильное. Отдел по расследованию убийств полиции также рассматривает версию умышленного отравления. Не исключается, что смерть нескольких людей может быть не от бытового или пищевого заражения.

