Случаи пищевых отравлений участились в Турции

Турцию охватила новая волна тревоги из-за серии пищевых отравлений, зафиксированных сразу в четырех провинциях. За несколько дней в больницы обратились 116 человек, у большинства диагностированы типичные симптомы интоксикации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по этому поводу заявил, что недопустима даже малейшая халатность в вопросах пищевой безопасности.

— В рамках проводимых по всей стране проверочных действий в 2025 году было осуществлено 1 млн 103 тыс. проверок пищевой продукции. К 25 750 предприятиям, нарушившим правила, были применены административные штрафы на общую сумму 2 млрд 206 млн турецких лир, — подчеркнул Эрдоган.

На фоне трагедии в стамбульском районе Фатих, где от отравления погибло четыре человека из одной семьи, сообщения о массовых госпитализациях усилили общественное беспокойство.

В селе Долайлы после свадебного застолья, где гостям подавали плов с курицей, 65 человек почувствовали резкое недомогание — боли в животе, тошноту и рвоту. Пострадавшие были доставлены в местные больницы. Медики подтвердили, что причиной стала пищевая интоксикация. Все пациенты прошли лечение и были выписаны.

В провинции Нигде несколько человек почувствовали себя плохо после употребления пастырмы. Позже к ним присоединились еще трое людей с подозрением на отравление. Специалисты начали проверки торговых точек и отбор образцов продуктов. Двое пациентов остаются под наблюдением.

В Кастамону после поминального мероприятия, где приглашенным подавали плов с курицей и айран, 43 человека обратились за медицинской помощью. 33 пациента были выписаны после оказания помощи, десять, включая одного ребенка, находятся в больницах.

В Бурсе три человека пожаловались на острое ухудшение самочувствия после ужина из купленной в магазине курицы. Все они доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное. Полиция и санитарные службы начали проверку продукта.

Согласно информации местных властей, во всех случаях проводится расследование, а состояние большинства пострадавших оценивается как удовлетворительное. Несмотря на отсутствие угрозы жизни, серия инцидентов вновь привлекла внимание к проблеме контроля качества продуктов питания в стране.

Ранее сообщалось, что власти Стамбула опечатали отель в районе Фатих после трагической гибели трех человек из одной семьи. Позднее стало известно, что госпитализированный ранее глава семьи тоже скончался.