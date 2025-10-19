Стала известна дата боя Шавката Рахмонова в UFC
Менеджер казахстанского бойца UFC в полусреднем весе Саят Абдрахманов поделился подробностями о состоянии спортсмена и сроках его возвращения в октагон, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
— У Шавката были проблемы со здоровьем. В мае нам предлагали подраться с Белалом Мухаммадом за пояс чемпиона. К сожалению, из-за травмы Рахмонов не смог принять этот поединок. Он до сих пор восстанавливается, но сейчас он уже приступил к полноценным тренировкам, и, скорее всего, будет в боевой форме в конце января — в начале февраля. Сейчас такой прогноз. Готовится с прицелом на то, чтобы выступить в начале следующего года, — сказал Абдрахманов в интервью «СЭ».
Рахмонов провел последний бой против Иэна Мачадо Гэрри в декабре 2024 года на турнире UFC 310. В этом поединке Шавкат одержал победу единогласным решением судей. На его счету 19 побед и ни одного поражения.
