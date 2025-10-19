РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:39, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    Стала известна дата боя Шавката Рахмонова в UFC

    Менеджер казахстанского бойца UFC в полусреднем весе Саят Абдрахманов поделился подробностями о состоянии спортсмена и сроках его возвращения в октагон, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Шавкат Рахмонов
    Фото: shavkatrakhmonov94 / instagram

    — У Шавката были проблемы со здоровьем. В мае нам предлагали подраться с Белалом Мухаммадом за пояс чемпиона. К сожалению, из-за травмы Рахмонов не смог принять этот поединок. Он до сих пор восстанавливается, но сейчас он уже приступил к полноценным тренировкам, и, скорее всего, будет в боевой форме в конце января — в начале февраля. Сейчас такой прогноз. Готовится с прицелом на то, чтобы выступить в начале следующего года, — сказал Абдрахманов в интервью «СЭ».

    Рахмонов провел последний бой против Иэна Мачадо Гэрри в декабре 2024 года на турнире UFC 310. В этом поединке Шавкат одержал победу единогласным решением судей. На его счету 19 побед и ни одного поражения.

    Ранее Шавката Рахмонова исключили из престижного рейтинга UFC.

    Теги:
    Спорт UFC спортсмены Казахстана Шавкат Рахмонов Смешанные единоборства
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают