    03:52, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    США введут пошлины на импорт товаров из торгующих с Ираном стран

    Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предусматривающий возможность введения дополнительных таможенных пошлин на импорт товаров из стран, которые закупают продукцию или услуги у Ирана, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

    В документе уточняется, что к товарам, ввозимым в Соединенные Штаты и произведенным в государствах, которые прямо или косвенно приобретают, импортируют либо иным образом получают товары или услуги из Ирана, могут применяться дополнительные адвалорные (пропорциональные стоимости товара) пошлины — например, в размере 25%.

    Указанные меры начнут действовать с 7 февраля.

    Также в указе подчеркивается, что администрация в Вашингтоне считает необходимым продлить режим чрезвычайного положения, ранее введенный в США и используемый в качестве правовой основы для других экономических ограничений против Ирана.

    В документе говорится, что политика Тегерана «по-прежнему представляет необычную и чрезвычайную угрозу» для Соединенных Штатов.

    Напомним, Иран и США завершили очередной раунд переговоров в Омане. Эти встречи стали первым прямым дипломатическим контактом такого уровня после прошлогоднего обострения, вызванного ударами США по иранским ядерным объектам в ходе 12-дневного конфликта между Израилем и Ираном. Переговоры проходят на фоне сохраняющихся угроз военной эскалации и жестких заявлений со стороны Вашингтона и Тегерана.

    Жанар Альжанова
    Автор
