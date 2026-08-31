США впервые за несколько недель нанесли удары по Ирану

В ночь на понедельник Иран нанес ракетный удар по американским базам в Иордании, сообщили иранские СМИ со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС .

В КСИР уточнили, что эта атака стала ответом Тегерана на американские удары по острову Ларак. Американские военные в воскресенье нанесли удары по иранским пусковым установкам на иранском острове Ларак, подтвердил представитель США. Это первые американские удары по Ирану с конца июля.

В ночь на понедельник иранские СМИ опубликовали заявление КСИР, в котором говорилось, что в ответ на нападение на остров Ларак Тегеран нанес ракетный удар по американским базам «Король Хусейн» и «Аль-Азрак» в Иордании.

Согласно переводу агентства AFP, КСИР заявил, что целился на «техническую инфраструктуру и позиции истребителей противника» и нанес «серьезный ущерб».

Иордания подтвердила, что перехватила ракеты в своем воздушном пространстве.

— Системы противовоздушной обороны перехватили восемь ракет, которые сегодня, в понедельник, на рассвете вторглись в воздушное пространство Королевства, — сообщило государственное информационное агентство «Петра» со ссылкой на заявление вооруженных сил Иордании.

За несколько часов до этого представитель Центрального командования США Тим Хокинс, объясняя удары США по Ирану, заявил, что американские военные заметили, что «силы Корпуса стражей исламской революции готовились запустить ракеты с морскими минами в Ормузский пролив».

В КСИР сообщили, что в результате атаки несколько человек погибли и получили ранения, и пообещали «ответные меры и наказание».

Это первый известный удар США по Ирану с тех пор, как глава Белого дома Дональд Трамп в конце июля приостановил военную операцию против Тегерана. Вашингтон заявлял, что в начале этого месяца завершил работы по разминированию основной судоходной трассы в проливе.

Остров Ларак расположен недалеко от побережья, в непосредственной близости от ключевого порта Бандар-Аббас, и находится прямо в Ормузском проливе — жизненно важном морском пути для мирового судоходства.

В настоящее время Иран заставляет танкеры проходить мимо этого острова для проверки и, по некоторым сообщениям, вынуждает суда платить 2 млн долларов за проход.

Представитель КСИР Хоссейн Мохебби назвал атаку «стратегической и роковой ошибкой режима Трампа» и заявил, что «противник заплатит за этот просчет как в экономической, так и в военной сфере».

Иранское информационное агентство Tasnim, связанное с КСИР, ранее сообщило, что нападение было совершено с помощью беспилотников. Согласно сообщениям, в результате погибли два человека, еще двое получили ранения, говорится в сообщении.

На прошлой неделе Трамп заявил, что все мины, установленные Ираном в Ормузском проливе в рамках попыток блокировать этот маршрут, были взорваны или удалены. Он отметил, что Иран предупредили: любое судно или катер, устанавливающие новые мины, будут уничтожены.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади назвал заявление Трампа «пропагандистским» обманом.

В конце июля Вооруженные силы США нанесли удары по десяткам объектов КСИР на территории Ирана, включая военные командные центры, ракетные и беспилотные объекты, а также объекты береговой обороны и морской инфраструктуры.