Трамп заявил о полном разминировании Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские Военно-морские силы завершили работы по разминированию международных вод Ормузского пролива, передает агентство Kazinform.

По словам американского лидера, ВМС США сообщили ему, что все обнаруженные мины были удалены либо уничтожены.

Трамп также заявил, что Иран был уведомлен о последствиях возможной установки новых мин.

— Любой корабль или лодка, устанавливающие новые мины, будут немедленно и систематически уничтожаться, — написал он в социальной сети Truth Social.

По словам президента США, за ситуацией в Ормузском проливе ведется наблюдение с использованием возможностей Космических сил США.

Трамп также упомянул гору Пикакс и три ранее разрушенных ядерных объекта, заявив, что эти районы находятся под наблюдением.

Американский лидер подчеркнул, что в отношении установки новых мин действует политика «нулевой терпимости».

Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. На фоне сохраняющейся напряженности в регионе безопасность судоходства в проливе остается одним из центральных вопросов.

Ранее Иран пригрозил конфискацией судов за нарушение правил прохода через Ормуз.