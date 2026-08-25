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    Трамп заявил о полном разминировании Ормузского пролива

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американские Военно-морские силы завершили работы по разминированию международных вод Ормузского пролива, передает агентство Kazinform.

    Иран не позволит, чтобы Ормузский пролив был территорией США
    Фото: Al-Monitor

    По словам американского лидера, ВМС США сообщили ему, что все обнаруженные мины были удалены либо уничтожены.

    Трамп также заявил, что Иран был уведомлен о последствиях возможной установки новых мин.

    — Любой корабль или лодка, устанавливающие новые мины, будут немедленно и систематически уничтожаться, — написал он в социальной сети Truth Social.

    По словам президента США, за ситуацией в Ормузском проливе ведется наблюдение с использованием возможностей Космических сил США.

    Трамп также упомянул гору Пикакс и три ранее разрушенных ядерных объекта, заявив, что эти районы находятся под наблюдением.

    Американский лидер подчеркнул, что в отношении установки новых мин действует политика «нулевой терпимости».

    Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. На фоне сохраняющейся напряженности в регионе безопасность судоходства в проливе остается одним из центральных вопросов.

    Ранее Иран пригрозил конфискацией судов за нарушение правил прохода через Ормуз.

    В мире Мировые новости Ормузский пролив США Дональд Трамп
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор