США вывели войска с базы Ат-Танф на юге Сирии

Американские силы покинули военную базу ат-Танф в южной Сирии, расположенную вблизи границ с Иорданией и Ираком, и перебазировались на территорию Иордании. Об этом сообщает AFP со ссылкой на двух сирийских военных источников.

По их словам, вывод контингента был завершен полностью, при этом на протяжении последних 15 дней американская сторона вывозила оборудование. Один из источников уточнил, что сирийские подразделения уже начали развертывание на территории базы для замещения выведенных сил.

В министерстве обороны Сирии подтвердили, что подразделения сирийской армии взяли под контроль базу ат-Танф в рамках координации с американской стороной.

Сообщается, что американские военные намерены продолжить координацию из Иордании.

The Syrian Defense Ministry confirms that its military forces have completed taking over of Al-Tanf base in southern Syria through coordination with American forces after their withdrawal, and that it had begun deploying its troops along the borders with Jordan and Iraq. https://t.co/dED1S4wNtb pic.twitter.com/lz3IdrEtGx — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) February 12, 2026

До последнего времени силы США размещались на северо-востоке Сирии, контролируемом курдскими формированиями, а также на базе ат-Танф, которая играла ключевую роль в операциях международной коалиции против международной террористической группировки ИГ (запрещенная в РК организация — прим.ред.). База была создана в 2014 году как ключевой центр операций глобальной коалиции против ИГ.

Ранее «Сирийские демократические силы» под руководством сирийских курдов являлись основным партнером коалиции в борьбе с ИГ и сыграли решающую роль в ликвидации территориального контроля группировки в 2019 году. Однако после смены власти в Дамаске и падения режима Башара Асада в декабре 2024 года Вашингтон начал сближение с новым сирийским руководством.

В ноябре временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетил Белый дом, после чего Дамаск присоединился к международной коалиции по борьбе с ИГ. На фоне продвижения правительственных войск на северо-востоке страны курдские силы согласились на интеграцию своих военных и административных структур в государственные институты.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, после ухода из ат-Танфа США еще сохраняют свои силы на территории Сирии. Основная их часть сосредоточена на базах Касрик и Хараб аль-Джейр в провинции Хасака.

Несмотря на утрату контроля над территориями, сегодня группировка ИГ сохраняет активность. В декабре в Пальмире вооруженный мужчина открыл огонь по американскому персоналу, в результате чего погибли двое военнослужащих США и один гражданский специалист. Позднее Вашингтон нанес ответные удары по объектам группировки на сирийской территории.

Также сообщалось, что члены ИГ осуществили две попытки покушения на временного президента страны Ахмада аш-Шараа.