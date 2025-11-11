Предотвращены две попытки покушения на президента Сирии

Сирийские спецслужбы пресекли две попытки покушения на временного президента страны Ахмада аш-Шараа, подготовленные боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РК организация- прим.ред.). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных источников в органах безопасности.

Как сообщает издание, заговоры против временного президента Сирии были раскрыты в последние месяцы. По их словам, одна из попыток покушения была связана с заранее анонсированным публичным мероприятием с его участием.

В министерстве информации Сирии заявляют, что ИГ продолжает представлять реальную угрозу безопасности страны и региона. По данным ведомства, за последние 10 месяцев предотвращен ряд нападений, в том числе на места религиозного культа.

По данным источников, покушения готовились на фоне предстоящей встречи президента Ахмада аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 10 ноября в Белом доме. Это первый визит сирийского лидера в Вашингтон и первый случай переговоров между главами двух стран.

После свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года Ахмад аш-Шараа, ранее возглавлявший движение «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в РК организация — прим.ред.) под именем Абу Мохаммеда аль-Джулани, стремится закрепить образ умеренного лидера и заручиться международной поддержкой для восстановления страны, разрушенной четырнадцатью годами войны.

Накануне встречи с американским лидером сирийское МВД провело масштабную операцию по ликвидации спящих ячеек ИГ, в ходе которой задержано более 70 подозреваемых.

Фото: SANA

С начала года боевики ИГ активизировали попытки возобновить деятельность в Сирии, стремясь подорвать усилия правительства по стабилизации страны. В июне 25 человек погибли при взрыве в церкви в Дамаске, тогда власти обвинили в атаке ИГ, хотя группировка не взяла на себя ответственность.

По информации сирийских чиновников, правительство уже несколько месяцев координирует действия с американскими военными в борьбе против ИГ. Формальное присоединение к коалиции, как ожидается, усилит взаимодействие и станет шагом к смягчению американских санкций против Сирии.

