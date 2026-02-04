США сбили иранский беспилотник, приблизившийся к авианосцу

Во вторник американские военные сбили иранский беспилотник, приближавшийся к авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Иранский беспилотник Shahed-139 летел в направлении авианосца и был сбит американским истребителем F-35 с авианосца.

Позже Центральное командование США сообщило, что беспилотник «агрессивно приблизился» к авианосцу с «неясными намерениями» и «продолжал лететь в сторону корабля, несмотря на меры по деэскалации, предпринятые американскими силами, действующими в международных водах».

По данным Центрального командования США, БПЛА находился примерно в 800 км от южного побережья Ирана. В заявлении военных отмечалось, что ни один американский военнослужащий не пострадал и никакая техника не была повреждена.

Военные США заявляют, что сбитие беспилотника произошло спустя несколько часов после другого инцидента, в котором иранские силы преследовали торговое судно под американским флагом с американским экипажем, находившееся в Ормузском проливе.

Согласно заявлению американских военных, два катера и иранский беспилотник «Мохаджер» приблизились к торговому судну Stena Imperative «на высокой скорости и угрожали подняться на борт и захватить танкер».

Инцидент произошел накануне переговоров между США и Ираном, которые состоятся позднее на этой неделе на фоне наращивания американского военного присутствия в регионе.

Ранее Иран объявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) проведет двухдневные военно-морские учения с боевой стрельбой в Ормузском проливе, которые начнутся 1 февраля.

Центральное командование ВС США в ответ призвало КСИР Ирана провести объявленные военно-морские учения безопасным, профессиональным образом и избегать эскалации конфликтов на море.

Ранее сообщалось, что президент Ирана санкционировал подготовку к возможным переговорам, которые, как ожидается, состоятся на этой неделе в Турции.