РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:40, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    США сбили иранский беспилотник, приблизившийся к авианосцу

    Обстановка в регионе остается напряженной на фоне инцидентов с участием США и Ирана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    США сбили иранский беспилотник, приблизившийся к авианосцу
    Фото: US CENTCOM

    Во вторник американские военные сбили иранский беспилотник, приближавшийся к авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

    Иранский беспилотник Shahed-139 летел в направлении авианосца и был сбит американским истребителем F-35 с авианосца.

    Позже Центральное командование США сообщило, что беспилотник «агрессивно приблизился» к авианосцу с «неясными намерениями» и «продолжал лететь в сторону корабля, несмотря на меры по деэскалации, предпринятые американскими силами, действующими в международных водах».

    По данным Центрального командования США, БПЛА находился примерно в 800 км от южного побережья Ирана. В заявлении военных отмечалось, что ни один американский военнослужащий не пострадал и никакая техника не была повреждена.

    Военные США заявляют, что сбитие беспилотника произошло спустя несколько часов после другого инцидента, в котором иранские силы преследовали торговое судно под американским флагом с американским экипажем, находившееся в Ормузском проливе.

    Согласно заявлению американских военных, два катера и иранский беспилотник «Мохаджер» приблизились к торговому судну Stena Imperative «на высокой скорости и угрожали подняться на борт и захватить танкер».

    Инцидент произошел накануне переговоров между США и Ираном, которые состоятся позднее на этой неделе на фоне наращивания американского военного присутствия в регионе.

    Ранее Иран объявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) проведет двухдневные военно-морские учения с боевой стрельбой в Ормузском проливе, которые начнутся 1 февраля.

    Центральное командование ВС США в ответ призвало КСИР Ирана провести объявленные военно-морские учения безопасным, профессиональным образом и избегать эскалации конфликтов на море.

    Ранее сообщалось, что президент Ирана санкционировал подготовку к возможным переговорам, которые, как ожидается, состоятся на этой неделе в Турции.

    Теги:
    Беспилотники Иран Мировые новости США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают