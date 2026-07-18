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    США рекомендовали гражданам отказаться от поездок в Израиль и Ливан

    США выпустили предупреждение для своих граждан, рекомендовав не посещать Израиль и Ливан из-за напряженной обстановки на Ближнем Востоке. Также гражданам рекомендовано пересмотреть планы посещения других стран региона, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    Америка
    Фото: Anadolu Ajansı

    В распространенном посольством США в Израиле сообщении отмечается, что американцам в регионе следует соблюдать осторожность и внимательно следить за новостями о ситуации с безопасностью.

    Тем, кто планирует поездки в регион или транзит через него, посоветовали заранее уточнять у авиакомпаний, выполняются ли рейсы согласно графику.

    Кроме того, граждан США призвали учитывать текущую ситуацию с безопасностью при планировании посещений оккупированного Западного берега реки Иордан и сектора Газа.

    Как сообщает официальное ливанское агентство NNA, аналогичное предупреждение распространило и посольство США в Бейруте.

    Ранее США заявили о начале нового раунда ударов по Ирану.

    Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль США Ливан
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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