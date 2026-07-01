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    США заявили о начале нового раунда ударов по Ирану

    США начали новую серию ударов по Ирану, заявив, что атаки направлены на дальнейшее ослабление военного потенциала страны, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС

    США заявили о начале нового раунда ударов по Ирану
    Фото: U.S. Navy via Getty Images

    По данным издания, американские военные приступили к очередной волне ударов по Ирану, атаки ведутся седьмую ночь подряд. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    — CENTCOM начал новый раунд ударов против Ирана сегодня в 15:00 по времени восточного побережья США (00:00 по времени Астаны) седьмую ночь подряд. Удары призваны еще больше ослабить иранский военный потенциал, — говорится в сообщении командования в социальной сети X.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее Иран заявил об ударе по судну в Ормузском проливе. Также сообщалось, что США атакуют Иран, Тегеран наносит удары по странам Персидского залива.

    ТАСС Иран Ракетные удары Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор