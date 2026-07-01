США заявили о начале нового раунда ударов по Ирану
США начали новую серию ударов по Ирану, заявив, что атаки направлены на дальнейшее ослабление военного потенциала страны, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
По данным издания, американские военные приступили к очередной волне ударов по Ирану, атаки ведутся седьмую ночь подряд. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
— CENTCOM начал новый раунд ударов против Ирана сегодня в 15:00 по времени восточного побережья США (00:00 по времени Астаны) седьмую ночь подряд. Удары призваны еще больше ослабить иранский военный потенциал, — говорится в сообщении командования в социальной сети X.
American forces remain vigilant as the United States strictly enforces the naval blockade against Iran. During the first three days of renewed implementation, U.S. forces have redirected 4 commercial vessels, disabled 1, and boarded 1 to ensure full compliance. pic.twitter.com/VIY63sY9Fh— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.
Ранее Иран заявил об ударе по судну в Ормузском проливе. Также сообщалось, что США атакуют Иран, Тегеран наносит удары по странам Персидского залива.