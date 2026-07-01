Иран заявил об ударе по судну в Ормузском проливе

Вооруженные силы Ирана сообщили об ударе по судну под флагом Таиланда, предпринявшему попытку пройти через Ормузский пролив без разрешения, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Вооруженные силы Ирана.

По данным агентства, судно под флагом Таиланда, несмотря на все предупреждения, попыталось без разрешения пройти через Ормузский пролив, после чего стало мишенью иранских военных.

При этом информации о точном времени инцидента не приводится.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

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