ЕС расширяет меры безопасности в Красном море

Глава внешней политики ЕС Кайа Каллас в Джибути подписала новое соглашение по безопасности для усиления флота Европы, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Европейский союз усиливает свои миссии по обеспечению безопасности в Красном море на фоне сообщений о том, что поддерживаемые Ираном хуситы по указанию Тегерана готовятся перекрыть пролив Баб-эль-Мандаб, являющийся воротами на ключевой глобальный судоходный и нефтяной маршрут в районе Африканского Рога, говорится в публикации.

— Баб-эль-Мандаб — в переводе с арабского «Ворота слёз» — это узкий пролив шириной примерно 30 километров в самой узкой части, отделяющий Йемен на Аравийском полуострове от Джибути и Эритреи на Африканском Роге. Через него проходит около 10–15% мировых морских перевозок, включая значительную долю импорта нефти и газа в Европу. Перекрытие пролива вынудило бы суда идти по гораздо более длинному маршруту вокруг мыса Доброй Надежды, что добавило бы два–три недели к рейсам между Азией и Европой и резко увеличило бы стоимость перевозок, — пишет издание.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас завершила в четверг визит в Джибути, где она посетила военно-морские миссии ЕС Aspides и Atalanta, обеспечивающие безопасность в Красном море на фоне угроз со стороны хуситов.

Глава внешнеполитической службы ЕС подписала с правительством Джибути новое соглашение о статусе сил для операции Aspides — совместное соглашение в сфере безопасности, призванное усилить присутствие Европы, — предупредив, что недавние ракетные удары хуситов по Саудовской Аравии показывают: нестабильность на суше приводит к незащищённости на море.

Издание отмечает, что визит Каллас совпал с сообщениями о том, что Тегеран потребовал от хуситов подготовиться к закрытию пролива Баб-эль-Мандаб в случае атаки США на инфраструктуру Ирана.

Напомним, география боевых действий продолжает расширяться, затрагивая страны Персидского залива, Ирак, Сирию и Ормузский пролив.