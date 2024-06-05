США просят ООН поддержать мирный план для сектора Газа

Соединенные Штаты вынесли на обсуждение Совета Безопасности ООН проект резолюции о перемирии в секторе Газе за счет полного прекращения огня с обеих сторон и заключении договоренности о возврате заложников, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

- Предлагаемый план уже получил одобрение ряда стран, в том числе на Ближнем Востоке, — заявила постоянный представитель Вашингтона в ООН Линда Томас-Гринфилд. — Мы призываем Совет Безопасности также поддержать нашу инициативу и незамедлительно одобрить предложенный мирный план без всяких дополнительный условий.

Во вторник проект резолюции поддержал верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк, назвав ситуацию в секторе Газа «выходящей за рамки катастрофы». По мнению Турка, в ходе боевых действий в секторе Газа были грубо нарушены принятые международные нормы, и ООН приветствует любые инициативы, направленные на прекращение огня.

- Надежда только на то, что перемирие будет достигнуто, поскольку гуманитарная ситуация… не знаю даже, как ее описать. Она не просто держится на волоске, она уже за гранью катастрофы, — заявил Турк журналистам.

Чтобы резолюция была принята, она должна получить в Совбезе по меньшей мере девять голосов, при условии что документ не будет заблокирован ни одной из пяти стран, обладающих в Совете правом вето (это Великобритания, Китай, Россия, США и Франция).

Предложение, состоящее из трех частей и направленное на прекращение почти восьмимесячного вооруженного конфликта, выдвинул президент США Джо Байден. Теперь Вашингтон пытается заручиться международной поддержкой.

Уже после выступления Байдена канцелярия израильского премьера подчеркнула, что боевые действия в Газе будут продолжаться до тех пор, пока не будут «достигнуты все цели Израиля», включая уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС.

Израильские СМИ задались вопросом, насколько речь Байдена о прекращении огня и некоторые важные детали его предложения были согласованы с командой Нетаньяху — в том числе то, как долго продлится перемирие, а также сколько заложников будет освобождено и в какие сроки.

Неделю назад советник израильского премьера по нацбезопасности заявил, что боевые действия в секторе Газа могут продлиться до конца текущего года.

В понедельник Белый дом уточнил, что Байден переговорил с эмиром Катара (выступающим посредником в мирных переговорах), заявив, что считает ХАМАС «единственным препятствием на пути к полному прекращению огня» в Газе, и призвал его оказать давление на лидеров группировки, чтобы те согласовали предложенное перемирие.

Изначально в пятницу представитель ХАМАС сообщил, что в целом рассматривает план Байдена «в положительном ключе», но с тех пор никаких официальных комментариев по поводу зашедших в тупик переговоров со стороны группировки не поступало.

По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), более миллиона человек покинули город Рафах на юге Газы.