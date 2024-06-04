Более миллиона человек покинули Рафах – БАПОР

По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), более миллиона человек покинули город Рафах на юге Газы. Около 1,4 млн человек укрывались в городе во время войны, но начали покидать его после того, как Израиль призвал им эвакуироваться перед вторжением в город, передает корреспондент агентства Kazinform.

Израиль проигнорировал широко распространенные предупреждения международного сообщества не входить в город. Военные Израиля объяснили это тем, что необходимо уничтожить последние оставшиеся батальоны палестинской группировки ХАМАС и захватить контроль над районами сектора Газа на границе с Египтом, чтобы предотвратить контрабанду оружия.

- Тысячи семей теперь укрываются в поврежденных и разрушенных объектах в Хан-Юнисе, где БАПОР продолжает предоставлять основные услуги, несмотря на растущие проблемы. Условия непередаваемые, - сообщило агентство БАПОР в понедельник.

Гуманитарная обстановка

В конце минувшей недели БАПОР приостановило оказание помощи в Рафахе. Глава организации Филипп Лаззарини сообщил, что все пункты поддержки БАПОР в городе Рафах на юге сектора Газа в настоящее время не укомплектованы персоналом. Он далее заявил, что БАПОР было вынуждено прекратить предоставление всех медицинских и других жизненно важных услуг.

Кроме того, по данным предварительного спутникового анализа ООН, около 55% всех построек в секторе Газа были разрушены или повреждены с момента начала войны в анклаве. Анализ показывает, что, возможно, пострадало более 137 000 зданий, сообщает UNOSAT, агентство спутникового анализа ООН.

🏚️ According to our analysis, we identified 36,591 destroyed structures, 16,513 severely damaged, 47,368 moderately damaged, and 36,825 possibly damaged structures. A total of 137,297 structures, or about 55% of the total in Gaza, are affected. #DamageAssessment #SatelliteImagery pic.twitter.com/UZjh64o0j7 — UNOSAT (@UNOSAT) June 3, 2024

Оценка основана на спутниковом снимке, сделанном 3 мая, и сравнивается со снимками, сделанными в мае годом ранее, в сентябре и 15 октября — чуть более чем через неделю после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, которое спровоцировало войну.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, за минувшие сутки в анклаве погибли 40 человек, в результате чего общее число погибших палестинцев в войне достигло 36 479 человек.

Международный день невинных детей - жертв агрессии

Сегодня, 4 июня, в мире отмечается Международный день невинных детей - жертв агрессии, который входит в систему международных дней ООН. Дата отмечается с 1982 года в знак годовщины первого налета израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана.

В тот день, 4 июня 1982 года, погибло большое количество мирных жителей, среди которых было много детей. Причиной налета стало покушение на жизнь посла Израиля в Великобритании в ночь с 3 на 4 июня 1982 года, приведшее к началу Ливанской войны 1982 года. Нападение совершила «Организация Абу Нидаля», которая признается террористической в ряде государств, включая Израиль, США, Великобританию и страны ЕС.

Накануне этой даты Палестинское представительство СМИ в секторе Газа предупредило, что более 3500 детей находятся под угрозой неминуемой смерти в секторе Газа из-за отсутствия доступа к еде и пищевым добавкам.

В заявлении сообщается, что дети возрасте до 5 лет страдают от серьезного недоедания, включая потерю веса, потерю мышечной массы и снижение физической силы, что ставит под угрозу их выживание.

Фото: Анадолу

Правительство Газы сообщает о серьезной нехватке молока, продуктов питания, пищевых добавок и вакцин для детей из-за израильской блокады гуманитарной помощи после захвата контрольно-пропускного пункта Рафах четыре недели назад. На данный момент недоедание и обезвоживание унесли жизни 37 человек в секторе Газа из-за строгих ограничений на поступление гуманитарной помощи в осажденный анклав, добавили в ведомстве.

С 7 октября 15 438 детей были убиты и еще сотни тысяч получили ранения. Статистика показывает, что 17 тысяч детей сейчас живут без одного или обоих родителей из-за продолжающейся уже 241-й день войны.

В заявлении также подчеркивается необходимость в специализированной психологической помощи из-за «ежедневных ужасов, свидетелями которых (дети) стали» на фоне войны в анклаве.

В заявлении содержится призыв к открытию контрольно-пропускных пунктов Рафах и Керем-Шалом, чтобы обеспечить ввоз гуманитарной помощи, включая детское молоко и продукты питания.