О новом мирном плане из трех этапов для Газы объявил Байден

Президент США Джо Байден выступил с планом из трех этапов, призванным остановить войну в Газе и освободить израильских заложников, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

По словам Байдена, израильское правительство уже согласилось с этим планом. Сами израильские политики обычно не делают заявлений во время иудейского шаббата. Пресс-служба правительства страны после выступления президента США заявила, что Израиль не отказывается от планов полного уничтожения ХАМАС, но действительно предложил «контуры» соглашения, нацеленного на освобождение заложников.

До сих пор премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергал любые предложения о бессрочном прекращении огня, поскольку они предполагали отказ от уничтожения ХАМАС. Еще более категорически против этого выступали ультраправые министры его правительства: в противном случае они угрожали выйти из правящей коалиции, после чего правительство потеряло бы возможность управлять страной.

— Точные контуры, предложенные Израилем, в том числе условия перехода от этапа к этапу, позволят Израилю придерживаться этих принципов, — говорится в заявлении правительства.

Байден призвал это вооруженное движение согласиться на предлагаемую сделку.

— Сейчас поистине решающий момент. ХАМАС говорит, что хочет прекращения огня. Эта сделка является возможностью доказать свои слова делом, — заявил Байден, выступая в Белом доме.

Предложение было передано ХАМАС через посредников, базирующихся в Катаре.

В ХАМАС оценили предложенный Байденом мирный план «позитивно». В заявлении группировки, которое цитирует агентство Reuters, говорится, что ХАМАС рассмотрит «любое предложение, основанное на постоянном прекращении огня и полном выводе из сектора Газа, восстановлении и возвращении перемещенных лиц, а также на выполнении сделки по обмену пленными», если Израиль «объявит о своей приверженности такой сделке».

Что предусматривает мирная инициатива Байдена

План состоит из трех фаз. Байден признал, что особенно сложно будет договориться о переходе от первой фазы ко второй.

ФАЗА ПЕРВАЯ

Прекращение огня на шесть недель. Израильские войска выводятся из населенных районов Газы.

ХАМАС освобождает не уточняемое «количество» заложников, в том числе женщин, стариков и раненых, в обмен на сотни палестинских заключенных. Также ХАМАС возвращает близким останки некоторых из погибших заложников.

Палестинское гражданское население возвращается во все районы Газы.

Резкое наращивание гуманитарной помощи: не меньше 600 грузовиков с гуманитарными грузами в день будет направляться в сектор Газа. Мировое сообщество отправит также сотни тысяч единиц временного жилья.

В течение всех шести недель переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве США и Катара будут продолжаться. В случае успеха можно будет перейти ко второй фазе.

ФАЗА ВТОРАЯ

Освобождение всех оставшихся заложников, включая военнослужащих-мужчин.

Полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа.

Прекращение огня превратится в «постоянное прекращение военных действий».

ФАЗА ТРЕТЬЯ

Возвращение последних останков погибших заложников

Запуск плана реконструкции Газы при участии США и мирового сообщества.

Война началась после того, как боевики ХАМАС 7 октября совершили беспрецедентное нападение из Газы на приграничные районы Израиля, убили около 1200 человек и захватили 252 заложника.

В ходе последующих операций израильской армии в Газе, по данным контролируемого ХАМАС Министерства здравоохранения, погибло больше 36 тысяч человек.