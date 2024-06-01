О новом мирном плане из трех этапов для Газы объявил Байден
Президент США Джо Байден выступил с планом из трех этапов, призванным остановить войну в Газе и освободить израильских заложников, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
По словам Байдена, израильское правительство уже согласилось с этим планом. Сами израильские политики обычно не делают заявлений во время иудейского шаббата. Пресс-служба правительства страны после выступления президента США заявила, что Израиль не отказывается от планов полного уничтожения ХАМАС, но действительно предложил «контуры» соглашения, нацеленного на освобождение заложников.
До сих пор премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергал любые предложения о бессрочном прекращении огня, поскольку они предполагали отказ от уничтожения ХАМАС. Еще более категорически против этого выступали ультраправые министры его правительства: в противном случае они угрожали выйти из правящей коалиции, после чего правительство потеряло бы возможность управлять страной.
— Точные контуры, предложенные Израилем, в том числе условия перехода от этапа к этапу, позволят Израилю придерживаться этих принципов, — говорится в заявлении правительства.
Байден призвал это вооруженное движение согласиться на предлагаемую сделку.
— Сейчас поистине решающий момент. ХАМАС говорит, что хочет прекращения огня. Эта сделка является возможностью доказать свои слова делом, — заявил Байден, выступая в Белом доме.
Предложение было передано ХАМАС через посредников, базирующихся в Катаре.
В ХАМАС оценили предложенный Байденом мирный план «позитивно». В заявлении группировки, которое цитирует агентство Reuters, говорится, что ХАМАС рассмотрит «любое предложение, основанное на постоянном прекращении огня и полном выводе из сектора Газа, восстановлении и возвращении перемещенных лиц, а также на выполнении сделки по обмену пленными», если Израиль «объявит о своей приверженности такой сделке».
Что предусматривает мирная инициатива Байдена
План состоит из трех фаз. Байден признал, что особенно сложно будет договориться о переходе от первой фазы ко второй.
ФАЗА ПЕРВАЯ
- Прекращение огня на шесть недель. Израильские войска выводятся из населенных районов Газы.
- ХАМАС освобождает не уточняемое «количество» заложников, в том числе женщин, стариков и раненых, в обмен на сотни палестинских заключенных. Также ХАМАС возвращает близким останки некоторых из погибших заложников.
- Палестинское гражданское население возвращается во все районы Газы.
- Резкое наращивание гуманитарной помощи: не меньше 600 грузовиков с гуманитарными грузами в день будет направляться в сектор Газа. Мировое сообщество отправит также сотни тысяч единиц временного жилья.
- В течение всех шести недель переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве США и Катара будут продолжаться. В случае успеха можно будет перейти ко второй фазе.
ФАЗА ВТОРАЯ
- Освобождение всех оставшихся заложников, включая военнослужащих-мужчин.
- Полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа.
- Прекращение огня превратится в «постоянное прекращение военных действий».
ФАЗА ТРЕТЬЯ
- Возвращение последних останков погибших заложников
- Запуск плана реконструкции Газы при участии США и мирового сообщества.
Война началась после того, как боевики ХАМАС 7 октября совершили беспрецедентное нападение из Газы на приграничные районы Израиля, убили около 1200 человек и захватили 252 заложника.
В ходе последующих операций израильской армии в Газе, по данным контролируемого ХАМАС Министерства здравоохранения, погибло больше 36 тысяч человек.