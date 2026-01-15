РУ
    19:49, 14 Январь 2026 | GMT +5

    США приостановят выдачу виз гражданам 75 стран

    Это решение Госдепартамента США принято в рамках ужесточения контроля за заявителями, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    виза
    Фото: montsame

    Как сообщает телеканал Fox News, новые меры начнут действовать с 21 января и до дальнейшего уведомления. В список попавших под ограничения стран помимо России входят Афганистан, Бразилия, Египет, Иран, Ирак, Йемен, Нигерия, Сомали, Таиланд и «другие страны», пишет Fox News.

    По данным телеканала, в служебной записке руководство Госдепа объясняет решение желанием «пресечь деятельность заявителей, которые, как считается, могут стать обузой для общества».

    Отметим, что в обновленном тексте новости указывается, что изменения будут касаться только иммиграционных виз - документов, которые выдаются желающим переехать в США.

    Напомним, Госдепартамент США аннулировал свыше 100 000 виз в связи с преступной деятельностью. 

    Ранее сообщалось, что Госдепартамент США аннулировал более шести тысяч студенческих виз в рамках ужесточения политики администрации Дональда Трампа в отношении иностранных студентов. Подавляющее большинство этих случаев связано с нападениями, вождением в нетрезвом виде, кражами со взломом и поддержкой терроризма.

    Мы также писали о том, что США ввели визовый залог до $15 тысяч для граждан Центральной Азии.

