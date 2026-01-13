РУ
    10:02, 13 Январь 2026 | GMT +5

    США аннулировали более 100 тысяч виз

    Госдепартамент США аннулировал свыше 100 000 виз в связи с преступной деятельностью, передает агентство Kazinform. 

    США аннулировали более 100 тысяч виз
    Фото: montsame

    Об этом сообщается в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

    Отмечается, что было отозвано около 8 000 студенческих виз и 2 500 специализированных виз для лиц, имевших контакты с правоохранительными органами США в связи с преступной деятельностью.

    — Мы продолжим депортировать этих бандитов, чтобы обеспечить безопасность Америки, — говорится в публикации. 

    Ранее сообщалось, что Госдепартамент США аннулировал более шести тысяч студенческих виз в рамках ужесточения политики администрации Дональда Трампа в отношении иностранных студентов. Подавляющее большинство этих случаев связано с нападениями, вождением в нетрезвом виде, кражами со взломом и поддержкой терроризма. 

    Мы также писали о том, что США ввели визовый залог до $15 тысяч для граждан Центральной Азии. 

    Жулдыз Атагельдиева
