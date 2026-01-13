США аннулировали более 100 тысяч виз

Об этом сообщается в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

🚨BREAKING: The State Department has now revoked over 100,000 visas, including some 8,000 student visas and 2,500 specialized visas for individuals who had encounters with U.S. law enforcement for criminal activity.



We will continue to deport these thugs to keep America safe. pic.twitter.com/wuHVltw1bV — Department of State (@StateDept) January 12, 2026

Отмечается, что было отозвано около 8 000 студенческих виз и 2 500 специализированных виз для лиц, имевших контакты с правоохранительными органами США в связи с преступной деятельностью.

— Мы продолжим депортировать этих бандитов, чтобы обеспечить безопасность Америки, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США аннулировал более шести тысяч студенческих виз в рамках ужесточения политики администрации Дональда Трампа в отношении иностранных студентов. Подавляющее большинство этих случаев связано с нападениями, вождением в нетрезвом виде, кражами со взломом и поддержкой терроризма.

Мы также писали о том, что США ввели визовый залог до $15 тысяч для граждан Центральной Азии.