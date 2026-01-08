Визовый залог до $15 тысяч ввели США для граждан Центральной Азии

В утвержденном Государственным департаментом США списке из 38 стран проходят Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан, для граждан которых при получении виз категории B1/B2 размер залога может составлять 5, 10 или 15 тысяч долларов. Сумма визового залога определяется индивидуально на собеседовании.

Для граждан Кыргызстана и Таджикистана правила вступят в силу с 21 января 2026 года, для Туркменистана требования действуют с 1 января этого года.

Согласно программе, залог вносится через официальную платформу казначейства США (Pay.gov) только после того, как консульский сотрудник подтвердит право на получение визы. Внесение залога не гарантирует выдачу визы.

Въезжать и выезжать из США обладатели виз могут только через один из указанных пунктов: международный аэропорт Бостон-Логан, международный аэропорт Вашингтона, международный аэропорт имени Джона Кеннеди.

Сумма залога полностью возвращается, если визитер покинул США вовремя, не воспользовался ею или получил отказ во въезде.

Средства удерживаются в случае нарушения условий, включая превышение срока пребывания, незаконное нахождение или подачу заявления на изменение своего неиммиграционного статуса, в том числе заявки на предоставление убежища.

Ранее мы писали, что США ввели сбор в размере $100 тысяч за получение неиммиграционной рабочей визы Н-1В и $1 млн за вид на жительство по «Золотой карте Трампа».