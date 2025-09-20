РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:39, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Рабочие визы — $100 000, золотая карта — $1 млн: растет цена въезда в США

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении платы в размере 100 тысяч долларов за рассмотрение заявлений на получение неиммиграционной рабочей визы Н-1В, передает агентство Kazinform.

    Рабочие визы — $100 000, золотая карта  — $1 млн: растет цена въезда в США
    Фото: х.com/@WhiteHouse

    Документ опубликован на сайте Белого дома.

    Как объяснили в администрации Белого дома, это делается с целью «обуздать чрезмерное использование программы».

    — Нам нужны отличные работники, и это практически гарантирует, что именно так и произойдет, — заявил Трамп.

    Золотая карта Трампа за $1 млн

    Отдельным указом глава Белого дома также распорядился о создании иммиграционной программы «Золотая карта», которая, по его словам, ускорит получение виз для некоторых иммигрантов за внушительную плату.

    Так, частные лица смогут заплатить $1 млн, чтобы получить вид на жительство в США по «Золотой карте Трампа» после уплаты регистрационного сбора и прохождения проверки.

    Для компаний устанавливается плата в размере $2 млн для ускорения процесса получения визы иностранным работником, которого они спонсируют.

    — Слишком долго миллионы нелегальных мигрантов заполоняли нашу страну, и наша иммиграционная система была сломана. Пришло время, чтобы американский народ и американские налогоплательщики получали выгоду от нашей легальной иммиграционной системы, — написал Трамп в соцсети Truth Social.

    По его словам, «Золотая карта Трампа» в ближайшее время принесет более 100 миллиардов долларов. Эти средства будут направлены на снижение налогов, поддержку проектов по стимулированию роста и погашение долга.

    Кроме того, будет также доступна и «Платиновая карта» (Platinum Card) за $5 млн, владельцы которой могут проводить в США до 270 дней без обязательств по уплате американских налогов с доходов, полученных за пределами Штатов.

    Для чего нужна виза Н-1В

    Виза H-1B — это рабочая виза, действительная в течение трех лет и продлеваемая еще на три года. Экономисты утверждают, что эта программа позволяет американским компаниям сохранять конкурентоспособность и развивать свой бизнес, создавая больше рабочих мест в стране.

    Ежегодно в США выдается 65 000 виз H-1B, еще 20 000 зарезервированы только для лиц, имеющих ученые степени в высших учебных заведениях страны. Спрос на эти визы часто превышает предложение.

    Многие компании используют визы H-1B для найма новых сотрудников. Но чаще всего с визами H-1B связана сфера высоких технологий.

    Позиция Трампа по программе виз H-1B менялась, и этот вопрос порой вызывал резкие разногласия среди его сторонников.

    В течение своего первого срока президент ограничил доступ к визам для иностранных рабочих и в своих предыдущих выступлениях затрагивал программу H-1B, однако во время кампании 2024 года он продемонстрировал открытость к предоставлению легального статуса некоторым иностранным работникам, окончившим университет в США.

    Ранее мы писали, что с 16 октября 2025 года вводится сбор в размере $1 за регистрацию в ежегодной лотерее Green Card (DV Lottery), с помощью которой можно получить вид на жительство в США. 

    Теги:
    Виза Мировые новости США Дональд Трамп
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают