РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:41, 27 Май 2025 | GMT +5

    США приостановят собеседования на студенческие визы — СМИ

    Администрация президента США Дональда Трампа приказала приостановить новые собеседования для получения студенческих виз в США, поскольку рассматривает возможность расширения проверки социальных сетей соискателей, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Гарвард подал в суд на администрацию Трампа в связи с запретом на обучение иностранных студентов
    Фото: harvard.edu

    Deutsche Welle пишет, что об этом сообщило издание Politico со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

    По данным журналистов, в качестве возможной меры Белый дом рассматривает обязательную проверку соцсетей всех желающих учиться в США. Как отмечается, это станет «значительным расширением» уже существующих мер.

    — В рамках подготовки к введению такой проверки администрация приказала посольствам и консульствам США приостановить назначение новых собеседований для таких заявителей на студенческие визы, — пишет Politico.

    Отмечается, соответствующая телеграмму, датированную вторником, 27 мая, подписал госсекретарь США Марко Рубио.

    Напомним, 22 апреля Гарвард подал в суд на администрацию Трампа, обвинив ее в превышении полномочий и потребовав восстановить финансирование, которое было заморожено администрацией на сумму $2,6 млрд.

    Ранее сообщалось, что суд поддержал Гарвард в борьбе за иностранных студентов.

    Теги:
    Виза Студенты Мировые новости США
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают