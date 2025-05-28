США приостановят собеседования на студенческие визы — СМИ

Deutsche Welle пишет, что об этом сообщило издание Politico со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

По данным журналистов, в качестве возможной меры Белый дом рассматривает обязательную проверку соцсетей всех желающих учиться в США. Как отмечается, это станет «значительным расширением» уже существующих мер.

— В рамках подготовки к введению такой проверки администрация приказала посольствам и консульствам США приостановить назначение новых собеседований для таких заявителей на студенческие визы, — пишет Politico.

Отмечается, соответствующая телеграмму, датированную вторником, 27 мая, подписал госсекретарь США Марко Рубио.

Напомним, 22 апреля Гарвард подал в суд на администрацию Трампа, обвинив ее в превышении полномочий и потребовав восстановить финансирование, которое было заморожено администрацией на сумму $2,6 млрд.

Ранее сообщалось, что суд поддержал Гарвард в борьбе за иностранных студентов.