Гарвард против Трампа: суд поддержал университет в борьбе за иностранных студентов
Гарвард заявил, что действия правительства США стали местью за неповиновение его политическим требованиям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.
Гарвардский университет оспаривает решение администрации Дональда Трампа запретить ему принимать иностранных студентов. Дирекция старейшего и одного из самых престижных университетов страны подала в суд на администрацию Трампа в пятницу — менее чем через 24 часа после того, как Министерство внутренней безопасности объявило о запрете приема иностранных студентов.
Позже федеральный судья в Бостоне по просьбе университета оперативно заблокировал выполнение распоряжения федерального правительства.
Судья Эллисон Д. Барроуз издала временный запретительный приказ против федерального постановления, согласившись с тем, что Гарвард доказал, что его выполнение нанесет университету «немедленный и непоправимый ущерб».
В иске, поданном в пятницу в Бостоне, университет Лиги плюща заявил, что действия правительства нарушают Первую поправку и будут иметь «немедленный и разрушительный эффект для Гарварда и более чем 7000 обладателей виз».
Учебное заведение заявило, что оно стало мишенью для нападок за то, что не подчинилось политическим требованиям Белого дома: предоставить данные о студентах, которые принимали участие в массовых пропалестинских протестах и травле еврейских студентов и преподавателей.
С начала второго срока президента США Дональда Трампа американское правительство стремится коренным образом изменить университеты страны.
- Одним росчерком пера правительство пытается стереть с лица земли четверть студенческого состава Гарварда — иностранных студентов, которые вносят значительный вклад в работу университета и его миссию, — говорится в сообщении Гарварда. - Без своих иностранных студентов Гарвард — не Гарвард.
Университет также подал временный запретительный судебный приказ, чтобы Министерство внутренней безопасности не могло осуществить этот шаг.
Если решение администрации Трампа останется в силе, университет не сможет принимать новых иностранных студентов как минимум в течение двух следующих учебных лет.
Больше всего пострадают такие аспирантуры, как Гарвардская школа Кеннеди, где почти половина учащихся — иностранцы.
В Гарварде заявили, что решение Белого дома, принятое в четверг, сразу же поставит школу в невыгодное положение в конкурентной борьбе за лучших студентов мира. Даже если школа вернет себе возможность принимать студентов, «будущие абитуриенты могут отказаться от подачи заявления, опасаясь дальнейших репрессий со стороны правительства», говорится в иске.
В четверг Министерство внутренней безопасности заявило, что приняло меры против Гарварда, потому что университет создал небезопасную обстановку для еврейских студентов, допустив в кампус «антиамериканских, протеррористических агитаторов».
16 апреля министр национальной безопасности Кристи Ноэм потребовала от Гарварда предоставить информацию об иностранных студентах, которая может свидетельствовать об их причастности к насилию или протестам, что может привести к их депортации.
Ноэм заявила, что Гарвард может вернуть себе право принимать иностранных студентов, если в течение 72 часов предоставит данные об иностранных студентах.
22 апреля Гарвард подал в суд на администрацию, обвинив ее в превышении полномочий и потребовав восстановить финансирование, которое было заморожено администрацией Трампа на сумму $2,6 млрд.
В Министерстве науки и высшего образования Казахстана сообщили, что в Гарварде обучаются семь граждан.