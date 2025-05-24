Гарвард подал в суд на администрацию Трампа в связи с запретом на обучение иностранных студентов

В новом иске университет обвинил администрацию Трампа в «явном возмездии Гарварду, осуществляющему свои права, гарантированные Первой поправкой [Конституции США], по контролю над управлением Гарвардом, учебной программой и „идеологией“ его преподавателей и студентов», сообщает The New York Times.

В иске Гарварда также говорится, что университет работал над выполнением списка требований администрация от 16 апреля, включая вопросы антисемитизма в университете.

Несмотря на «беспрецедентный характер и масштаб» требований, предусматривающих предоставление информации о каждом владельце студенческой визы (около 7000 студентов из 13 школ Гарварда) в течение 10 рабочих дней, Гарвард предоставил требуемую информацию 30 апреля, сообщается в иске.

Гарвард заявил, что действия федерального правительства «незаконны».

— Мы полностью привержены сохранению способности Гарварда принимать наших иностранных студентов и ученых из более чем 140 стран, которые неизмеримо обогащают университет и эту страну, — сообщил представитель учебного заведения.

Днем ранее в четверг министр внутренней безопасности Кристи Ноэм распорядилась прекратить действие сертификата Программы для студентов и посетителей по обмену Гарвардского университета (SEVP).

— Для университетов это привилегия, а не право принимать иностранных студентов и получать выгоду от их более высокой платы за обучение, чтобы пополнять свои многомиллиардные фонды, — говорится в заявлении Кристи Ноэма.

Ноэм заявила, что у вуза Лиги плюща было «множество возможностей поступить правильно», но «он отказался», сообщает The Hill.

Глава министерства внутренней безопасности (DHS) заявила, что Гарвард лишился сертификата SEVP из-за «невыполнения закона» и что приостановка должна «послужить предупреждением всем университетам и академическим учреждениям по всей стране».

По данным о зачислении в Гарвард, иностранные студенты составляют 27,2% от общего числа учащихся школы (6793 человека).

Обучение в Гарварде в 2025-2026 учебном году составит $59 320. Если включить проживание и питание, общая стоимость составит почти $87 000. Иностранные студенты, как правило, платят больше, чем американцы, поскольку они не имеют права на федеральную финансовую помощь.

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE), которая находится в ведении DHS, отвечает за процесс сертификации учебных заведений. Сертификация позволяет университетам, колледжам и частным средним школам США выдавать формы «I-20» после того, как они принимают иностранных студентов на свои программы.

Форма «I-20», именуемая «Свидетельством о праве на получение статуса неиммигранта-студента», затем позволяет студентам подать заявление на получение визы F-1 или J-1 для въезда в страну.

Должностные лица в учебных заведениях, имеющие сертификаты SEVP, должны «регулярно» регистрировать записи об учащихся в программе, включая информацию о трудоустройстве и адресе учащегося.

Учреждениям необходимо повторно подавать заявку на сертификацию SEVP каждые два года.

Иностранным студентам обычно разрешается перейти в другое учебное заведение, если их текущее учебное заведение утратило сертификат SEVP.

В последние недели Гарвард и администрация Трампа постоянно спорили. Администрация оказала давление на школу Лиги плюща, требуя изменить правила приема и найма, отменить программы разнообразия, равенства и инклюзивности, а также принять более активные меры по борьбе с антисемитизмом на территории кампуса.

Это был второй случай за последний месяц, когда университет подал в суд на федеральное правительство.

22 апреля Гарвард подал в суд на администрацию, обвинив ее в превышении полномочий и потребовав восстановить финансирование, которое было заморожено администрацией Трампа на сумму $2,6 млрд.

Ранее сообщалось, что впервые казахстанская классическая музыка прозвучала в стенах Гарвардского университета, став большим подарком для американской аудитории и казахской диаспоры в канун Наурыза.