Администрация Трампа лишила Гарвард права обучать иностранных студентов
Министерство внутренней безопасности США лишило Гарвард права обучать иностранных студентов. Соответствующее распоряжение подписала глава ведомства Кристи Ноэм, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
Университет больше не сможет выдавать документы, необходимые для получения студенческих виз. Уже обучающимся иностранцам придётся перевестись в другие вузы, иначе им грозит депортация.
— Администрация считает Гарвард ответственным за разжигание насилия, антисемитизма и контакты с Коммунистической партией Китая, — сказала Кристи Ноэм, отметив, что для университетов «это привилегия, а не право — принимать иностранных студентов» и получать выгоду от более высокой платы за обучение.
Гарвард назвал решение незаконным и заявил, что международные студенты обогащают университет и страну. Сейчас в вузе учатся около 7 тысяч иностранцев — это более четверти от общего числа студентов.
Ранее Министерство образования США заморозило федеральные гранты для Гарварда. Вуз отказался провести аудит взглядов студентов и разработать систему фильтрации «враждебно настроенных к американским ценностям» иностранцев. После этого Трамп пригрозил лишить университет налоговых льгот и права принимать студентов из-за рубежа.
Гарвард подал в суд и опубликовал два отчета — об антисемитизме и антиисламизме в кампусе. После выхода отчетов президент вуза Алан Гарбер извинился за недостаточную реакцию на происходящее.