Администрация Трампа лишила Гарвард права обучать иностранных студентов

Университет больше не сможет выдавать документы, необходимые для получения студенческих виз. Уже обучающимся иностранцам придётся перевестись в другие вузы, иначе им грозит депортация.

— Администрация считает Гарвард ответственным за разжигание насилия, антисемитизма и контакты с Коммунистической партией Китая, — сказала Кристи Ноэм, отметив, что для университетов «это привилегия, а не право — принимать иностранных студентов» и получать выгоду от более высокой платы за обучение.

Гарвард назвал решение незаконным и заявил, что международные студенты обогащают университет и страну. Сейчас в вузе учатся около 7 тысяч иностранцев — это более четверти от общего числа студентов.

Ранее Министерство образования США заморозило федеральные гранты для Гарварда. Вуз отказался провести аудит взглядов студентов и разработать систему фильтрации «враждебно настроенных к американским ценностям» иностранцев. После этого Трамп пригрозил лишить университет налоговых льгот и права принимать студентов из-за рубежа.

Гарвард подал в суд и опубликовал два отчета — об антисемитизме и антиисламизме в кампусе. После выхода отчетов президент вуза Алан Гарбер извинился за недостаточную реакцию на происходящее.