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    12:53, 23 Май 2025 | GMT +5

    Миннауки РК отреагировало на новости о запрете иностранцам учиться в Гарварде

    В Министерстве науки и высшего образования Казахстана сообщили, что в Гарварде обучаются семь граждан, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Anadolu Ajansı

    - На сегодняшний день по программе «Болашак» в Гарварде обучаются 7 человек. Информации о студентах, обучающихся по другим программам или на собственные средства, у нас нет. По таким случаям будут направлены соответствующие запросы,  - сообщил пресс-секретарь ведомства Олжас Беркинбаев на личной странице в Facebook.

    Ранее сообщалось, что администрация Трампа лишила Гарвард права обучать иностранных студентов.

    Теги:
    Образование Миннауки и высшего образования РК Болашак
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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