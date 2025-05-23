Миннауки РК отреагировало на новости о запрете иностранцам учиться в Гарварде

- На сегодняшний день по программе «Болашак» в Гарварде обучаются 7 человек. Информации о студентах, обучающихся по другим программам или на собственные средства, у нас нет. По таким случаям будут направлены соответствующие запросы, - сообщил пресс-секретарь ведомства Олжас Беркинбаев на личной странице в Facebook.