США приостановили выдачу грин-карт: в чем причина

Об этом сообщила Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

По ее словам, подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете и убийстве профессора Массачусетского технологического института (MIT) Невес Валенте 8 лет назад въехал в страну через программу лотереи грин-карт.

— Этому гнусному человеку никогда не следовало разрешать въезжать в нашу страну. По указанию президента Трампа я немедленно поручаю Службе гражданства и иммиграции США приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что от этой катастрофической программы больше никто из американцев не пострадает, — заявила Ноэм.

48-летний Невес Валенте подозревается в стрельбе в Брауновском университете, в результате которой погибли два студентов, еще девять получили ранения, а также в убийстве профессора Массачусетского технологического института. По словам официальных лиц, в четверг вечером он был найден мертвым от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе.

США ежегодно разыгрывают 50 тысяч грин-карт, которые подтверждают наличие у иностранца права на постоянное проживание и трудоустройство в Штатах. Лотерея производится случайным образом.

Для получения визы по программе Diversity Visa заявители должны иметь как минимум среднее образование или два года опыта работы в области, требующей соответствующей подготовки. Кроме того, перед получением визы они должны пройти проверку и собеседование.

Дональд Трамп давно критикует программу лотереи диверсифицированных виз, утверждая, что она может представлять угрозу безопасности и недостаточно основана на заслугах, как визы, выдаваемые на основе трудоустройства. Он пытался досрочно отменить ее в течение своего первого срока после того, как мужчина, получивший диверсифицированную визу, убил восемь человек в результате наезда грузовика в Нью-Йорке.

Однако сторонники виз утверждают, что получатели проходят проверку, и считают, что программа полезна для экономики США и имиджа страны за рубежом.

Ранее сообщалось, что США начинают пересмотр дел обладателей грин-карт из 19 стран.