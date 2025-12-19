РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:12, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    США приостановили выдачу грин-карт: в чем причина

    Дональд Трамп приостановил действие программы лотереи грин-карт по получению иммиграционных виз в США после стрельбы в Брауновском университете, передает агентство Kazinform со ссылкой на CBS News

    США приостановили выдачу грин-карт: в чем причина
    Фото: Арменпресс

    Об этом сообщила Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. 

    По ее словам, подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете и убийстве профессора Массачусетского технологического института (MIT) Невес Валенте 8 лет назад въехал в страну через программу лотереи грин-карт.

    — Этому гнусному человеку никогда не следовало разрешать въезжать в нашу страну. По указанию президента Трампа я немедленно поручаю Службе гражданства и иммиграции США приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что от этой катастрофической программы больше никто из американцев не пострадает, — заявила Ноэм. 

    48-летний Невес Валенте подозревается в стрельбе в Брауновском университете, в результате которой погибли два студентов, еще девять получили ранения, а также в убийстве профессора Массачусетского технологического института. По словам официальных лиц, в четверг вечером он был найден мертвым от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе.

    США ежегодно разыгрывают 50 тысяч грин-карт, которые подтверждают наличие у иностранца права на постоянное проживание и трудоустройство в Штатах. Лотерея производится случайным образом. 

    Для получения визы по программе Diversity Visa заявители должны иметь как минимум среднее образование или два года опыта работы в области, требующей соответствующей подготовки. Кроме того, перед получением визы они должны пройти проверку и собеседование.

    Дональд Трамп давно критикует программу лотереи диверсифицированных виз, утверждая, что она может представлять угрозу безопасности и недостаточно основана на заслугах, как визы, выдаваемые на основе трудоустройства. Он пытался досрочно отменить ее в течение своего первого срока после того, как мужчина, получивший диверсифицированную визу, убил восемь человек в результате наезда грузовика в Нью-Йорке.

    Однако сторонники виз утверждают, что получатели проходят проверку, и считают, что программа полезна для экономики США и имиджа страны за рубежом. 

    Ранее сообщалось, что США начинают пересмотр дел обладателей грин-карт из 19 стран. 

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
