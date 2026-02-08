США предлагают сторонам завершить конфликт в Украине до начала лета — Зеленский

Соединенные Штаты предлагают сторонам завершить конфликт в Украине до начала лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Зеленский напомнил, что 4–5 февраля в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча с участием делегаций Украины, США и России.

— Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику, — сказал Зеленский, слова которого приводят украинские СМИ.

Он отметил, что на позицию США могут влиять и внутриполитические факторы, в частности, предстоящие избирательные процессы и работа Конгресса.

Президент Украины также сообщил о предложении США провести следующий раунд переговоров в Майами.

— Америка предложила впервые двум переговорным группам — Украины и России — встретиться в Соединенных Штатах Америки, наверное, в Майами, через неделю. Мы подтвердили свое участие, — сказал президент.

Он отметил, что обмены пленными продолжатся и команды будут работать над этим.

Кроме того, США, по словам Зеленского, предложили обеим сторонам вновь поддержать инициативу американского президента Дональда Трампа по прекращению ударов по энергетике.

— Мы готовы не бить по энергетике, если нас не бьют. Мы готовы это акцептировать, если и российская сторона поступит также, — указал он.

Зеленский также заявил, что США подтверждают свое участие в мониторинге прекращения огня.

— Военные провели разговор и понимают, каким образом в случае принятия политиками решения об окончании войны будет технически происходить мониторинг прекращения огня Украиной, РФ и мониторинг со стороны США. То есть США подтверждают свое участие. Здесь относительно Европы — это не значит, что их не будет в этом процессе. Я просто говорю, о чем говорили и о чем не говорили на этой встрече в Абу-Даби, — добавил президент.

Второй раунд консультаций по Украине прошел в Абу-Даби в начале февраля.