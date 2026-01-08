США позволят Венесуэле торговать нефтью — при одном условии

— Мы контролируем энергетические ресурсы и сообщаем режиму в Венесуэле: Вам разрешено продавать нефть только при условии, что это соответствует национальным интересам Америки. Если нет — продажи запрещены, — сказал вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Ранее сообщалось, что Венесуэла поставит США от 30 до 50 млн баррелей нефти. Президент Дональд Трамп заявил, что нефть будет продаваться по рыночной цене, а контроль над средствами будет осуществляться американской стороной для обеспечения их использования на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов.

Он поручил министру энергетики Крису Райту немедленно приступить к реализации этого плана. По его словам, нефть будет доставлена на судах-хранилищах прямо на разгрузочные причалы в США.

Также стало известно, что США захватили два, связанных с Венесуэлой, танкера.