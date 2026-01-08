РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:54, 08 Январь 2026 | GMT +5

    США позволят Венесуэле торговать нефтью — при одном условии

    Венесуэле разрешат торговать энергоресурсом при условии, что власти страны будут действовать в интересах США, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Джей Ди Вэнс
    Фото: Andrew Harnik/ Getty Images

    — Мы контролируем энергетические ресурсы и сообщаем режиму в Венесуэле: Вам разрешено продавать нефть только при условии, что это соответствует национальным интересам Америки. Если нет — продажи запрещены, — сказал вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

    Ранее сообщалось, что Венесуэла поставит США от 30 до 50 млн баррелей нефти. Президент Дональд Трамп заявил, что нефть будет продаваться по рыночной цене, а контроль над средствами будет осуществляться американской стороной для обеспечения их использования на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов.

    Он поручил министру энергетики Крису Райту немедленно приступить к реализации этого плана. По его словам, нефть будет доставлена на судах-хранилищах прямо на разгрузочные причалы в США.

    Также стало известно, что США захватили два, связанных с Венесуэлой, танкера.

    Теги:
    Венесуэла Нефть Мировые новости США Дональд Трамп
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают