США отзывают визы у палестинских чиновников в преддверии Генассамблеи ООН — Госдеп

В заявлении Государственного департамента, опубликованном в пятницу, говорится, что Рубио также распорядился отклонить несколько новых заявок на получение виз от палестинских чиновников.

— Администрация Трампа привержена своему обязательству не награждать терроризм, — объясняется решение в заявлении Госдепартамента.

Этот шаг стал последним в серии шагов администрации Трампа, направленных на введение визовых ограничений для палестинцев, и произошел в тот же день, когда израильские военные объявили город Газа зоной боевых действий . Одновременно израильские военные сообщили об отмене ежедневных «тактических пауз» в районе города Газа, ранее позволявших завозить гуманитарную помощь.

Кроме того, Госдепартамент США приостановил программу приема палестинцев из Газы, среди которых были раненые дети из Газы.

Не сообщается, сколько виз было аннулировано и сколько заявок было отклонено.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН завершит миротворческую миссию в Ливане к 2027 году.