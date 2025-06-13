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    11:00, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    США отменили иностранную помощь на $9,4 млрд

    Республиканцы в Палате представителей проголосовали за возврат 9,4 млрд долларов, которые ранее были одобрены на финансирование иностранной помощи, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    конгресс США
    Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

    Законопроект был принят 214 голосами против 212. Только четыре республиканца из Палаты представителей не поддержали закон.

    Эта мера позволит вернуть $8,3 млрд иностранной помощи и $1,1 млрд, ранее предназначенная для Корпорации общественного вещания, которая финансирует NPR и PBS.

    Президент США Дональд Трамп подтолкнул республиканцев поддержать законопроект прямо перед голосованием, разместив в социальной сети обращение: «каждый республиканец в Конгрессе должен проголосовать «за». Сделаем Америку снова великой!».

    Теперь пакет направляется в Сенат, где для него не требуется порог в 60 голосов, что означает, что республиканцы могут провести его по партийной линии.

    В целом, $9,4 млрд экономии – это капля в море по сравнению с $2,4 трлн нового дефицита, который создаст законопроект Трампа «One Big Beautiful Bill Act».

    Ранее сообщалось, что Илон Маск раскритиковал законопроект Трампа, после чего ему пришлось извиняться из-за ссоры с президентом США.

     

    Теги:
    Мировая экономика Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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