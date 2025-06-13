США отменили иностранную помощь на $9,4 млрд
Республиканцы в Палате представителей проголосовали за возврат 9,4 млрд долларов, которые ранее были одобрены на финансирование иностранной помощи, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
Законопроект был принят 214 голосами против 212. Только четыре республиканца из Палаты представителей не поддержали закон.
Эта мера позволит вернуть $8,3 млрд иностранной помощи и $1,1 млрд, ранее предназначенная для Корпорации общественного вещания, которая финансирует NPR и PBS.
Президент США Дональд Трамп подтолкнул республиканцев поддержать законопроект прямо перед голосованием, разместив в социальной сети обращение: «каждый республиканец в Конгрессе должен проголосовать «за». Сделаем Америку снова великой!».
Теперь пакет направляется в Сенат, где для него не требуется порог в 60 голосов, что означает, что республиканцы могут провести его по партийной линии.
В целом, $9,4 млрд экономии – это капля в море по сравнению с $2,4 трлн нового дефицита, который создаст законопроект Трампа «One Big Beautiful Bill Act».
Ранее сообщалось, что Илон Маск раскритиковал законопроект Трампа, после чего ему пришлось извиняться из-за ссоры с президентом США.