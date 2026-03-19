США ничего не знали об атаке на Южный Парс — Трамп

Трамп опубликовал пост в социальной сети, в котором сообщил, что Израиль нанес удар по крупному иранскому газовому месторождению Южный Парс, о котором ни США, ни Катар ничего не знали. В ответ Иран атаковал часть катарского завода по производству сжиженного природного газа.

— Израиль больше не будет совершать нападений на это чрезвычайно важное и ценное месторождение Южный Парс, если только Иран неразумно не решит напасть на ни в чем не повинное государство Катар, и в этом случае Соединенные Штаты Америки, с помощью или без согласия Израиля, массированно взорвут всю территорию страны, — предупредил Дональд Трамп в Truth Social.

Президент США отметил, что «газовое месторождение Южный Парс обладает такой мощью, какой Иран никогда раньше не видел».

— Я не хочу санкционировать такой уровень насилия и разрушений из-за долгосрочных последствий, которые это будет иметь для будущего Ирана, но если катарский СПГ снова подвергнется нападению, я без колебаний сделаю это, — пригрозил Трамп.

The Red Line Crossed: U.S.-Israeli Strike on South Pars Ignites Global «Energy Total War»



A joint attack by Israeli and U.S. forces has struck the South Pars field, the world’s largest natural gas deposit, shared by Iran and Qatar (where it is known as the North Dome).

Иран осудил удар по своему газовому месторождению Южный Парс и усилил удары по энергетическим объектам своих соседей в Персидском заливе, а также нанес удары по газовым объектам в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy заявила, что «несколько ее объектов по производству сжиженного природного газа подверглись ракетным ударам, что привело к масштабным пожарам и значительному ущербу» после предыдущей атаки 18 марта на промышленный комплекс Рас-Лаффан.

Цена на нефть на международных рынках выросла еще на 5% и превысила 108 долларов за баррель на фоне того, что Иран продолжал блокировать Ормузский пролив.