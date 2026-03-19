телерадиокомплекс президента РК
    12:50, 19 Март 2026 | GMT +5

    США ничего не знали об атаке на Южный Парс — Трамп

    Президент США Дональд Трамп пригрозил взорвать иранское газовое месторождение Южный Парс, если Тегеран снова нападет на Катар, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

    Фото: rogtecmagazine.com

    Трамп опубликовал пост в социальной сети, в котором сообщил, что Израиль нанес удар по крупному иранскому газовому месторождению Южный Парс, о котором ни США, ни Катар ничего не знали. В ответ Иран атаковал часть катарского завода по производству сжиженного природного газа.

    — Израиль больше не будет совершать нападений на это чрезвычайно важное и ценное месторождение Южный Парс, если только Иран неразумно не решит напасть на ни в чем не повинное государство Катар, и в этом случае Соединенные Штаты Америки, с помощью или без согласия Израиля, массированно взорвут всю территорию страны, — предупредил Дональд Трамп в Truth Social

    Президент США отметил, что «газовое месторождение Южный Парс обладает такой мощью, какой Иран никогда раньше не видел».

    — Я не хочу санкционировать такой уровень насилия и разрушений из-за долгосрочных последствий, которые это будет иметь для будущего Ирана, но если катарский СПГ снова подвергнется нападению, я без колебаний сделаю это, — пригрозил Трамп.

    Иран осудил удар по своему газовому месторождению Южный Парс и усилил удары по энергетическим объектам своих соседей в Персидском заливе, а также нанес удары по газовым объектам в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

    Ранее государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy заявила, что «несколько ее объектов по производству сжиженного природного газа подверглись ракетным ударам, что привело к масштабным пожарам и значительному ущербу» после предыдущей атаки 18 марта на промышленный комплекс Рас-Лаффан.

    Цена на нефть на международных рынках выросла еще на 5% и превысила 108 долларов за баррель на фоне того, что Иран продолжал блокировать Ормузский пролив.

     

    Рустем Кожыбаев
