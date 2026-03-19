    12:25, 19 Март 2026 | GMT +5

    Крупнейший производитель СПГ QatarEnergy заявил о ракетных ударах

    Объекты одного из крупнейших поставщиков газа в мире — катарской государственной нефтегазовой компании QatarEnergy — подвергаются ракетным ударам, передает корреспондент Kazinform.

    Крупнейший производитель СПГ QatarEnergy заявил о ракетных ударах
    Фото: oxu.az

    Накануне компания сообщила о ракетной атаке на индустриальный город Рас-Лаффан, в результате которой был нанесен ущерб заводу Pearl GTL, на котором из природного газа получают жидкие углеводороды.

    В ранние часы четверга 19 марта 2026 года ряд объектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) подверглись ракетным ударам, что привело к возникновению крупных пожаров и значительному ущербу, — сообщила QatarEnergy в четверг.

    В компании добавляют, что пострадавших в результате происшествия нет, на место были направлены аварийно-спасательные группы для локализации последствий.

    Ранее компания сообщала о прекращении производства СПГ по причине ударов дронов и объявила о наступлении форс-мажора по контрактам.

    Компании Shell и TotalEnergies, закупающие СПГ у QatarEnergy, также объявили форс-мажор по поставкам катарского газа.

    Азамат Бекжан
