Крупнейший производитель СПГ QatarEnergy заявил о ракетных ударах
Объекты одного из крупнейших поставщиков газа в мире — катарской государственной нефтегазовой компании QatarEnergy — подвергаются ракетным ударам, передает корреспондент Kazinform.
Накануне компания сообщила о ракетной атаке на индустриальный город Рас-Лаффан, в результате которой был нанесен ущерб заводу Pearl GTL, на котором из природного газа получают жидкие углеводороды.
В ранние часы четверга 19 марта 2026 года ряд объектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) подверглись ракетным ударам, что привело к возникновению крупных пожаров и значительному ущербу, — сообщила QatarEnergy в четверг.
QatarEnergy Statement on Missile Attacks on its LNG Facilities— QatarEnergy (@qatarenergy) March 19, 2026
In addition to the previous attack on Ras Laffan Industrial City on Wednesday 18 March 2026 that resulted in extensive damage to the Pearl GTL (Gas-to-Liquids) facility, QatarEnergy confirms that in the early hours…
В компании добавляют, что пострадавших в результате происшествия нет, на место были направлены аварийно-спасательные группы для локализации последствий.
Ранее компания сообщала о прекращении производства СПГ по причине ударов дронов и объявила о наступлении форс-мажора по контрактам.
Компании Shell и TotalEnergies, закупающие СПГ у QatarEnergy, также объявили форс-мажор по поставкам катарского газа.