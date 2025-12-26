США нанесли удар по боевикам ИГ в Нигерии: заявление Трампа

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, операция была проведена по его приказу и нанесла «мощный и смертельный удар» по террористам, которые убивали невинных граждан, преимущественно христиан, в северо-западной части страны.

— Сегодня вечером по моему приказу в качестве главнокомандующего США нанесли мощный и смертоносный удар по подонкам из числа боевиков ИГ в северо-западной Нигерии, которые жестоко убивали главным образом невинных христиан в масштабах, невиданных в течение многих лет и даже столетий. Я ранее предупреждал этих террористов, что если они не прекратят убийства христиан, то им придется дорого заплатить, и сегодня вечером это произошло, — написал он в соцсети Truth Social.

Глава Пентагона Пит Хегсет поблагодарил власти Нигерии за сотрудничество и отметил, что «продолжение операций возможно», не раскрывая деталей. Африканское командование ВС США подтвердило, что атака проводилась «по просьбе нигерийских властей» и привела к ликвидации нескольких боевиков ИГ.

Ранее, 1 ноября, Трамп поручил Пентагону подготовить меры по защите христиан в Нигерии от исламских террористов. При этом власти Нигерии отвергли обвинения в религиозной нетерпимости, отмечая усилия страны по обеспечению свободы вероисповедания для всех граждан.

