Трамп пригрозил вторжением еще одной стране

— Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния, — написал Трамп в Truth Social.

Американский президент отметил, что уже «поручил военному ведомству подготовиться к возможным действиям».

— Если мы атакуем, то это будет сделано быстро, жестко и с удовольствием, в точности так же, как головорезы-террористы нападают на наших дорогих христиан. Предупреждаю: правительству Нигерии лучше бы действовать быстро, — подчеркнул он.

Ранее Трамп назвал Нигерию «страной особого беспокойства» из-за преследования христиан.