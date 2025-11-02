РУ
    03:22, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трамп пригрозил вторжением еще одной стране

    Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии. Соответствующий пост опубликован в соцсети Truth Social, передает агентство Kazinform.

    Трамп может применить Закон о мятеже
    Скриншот из видео

    — Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния, — написал Трамп в Truth Social.

    Американский президент отметил, что уже «поручил военному ведомству подготовиться к возможным действиям».

    — Если мы атакуем, то это будет сделано быстро, жестко и с удовольствием, в точности так же, как головорезы-террористы нападают на наших дорогих христиан. Предупреждаю: правительству Нигерии лучше бы действовать быстро, — подчеркнул он.

    Ранее Трамп назвал Нигерию «страной особого беспокойства» из-за преследования христиан. 

    Теги:
    Нигерия Мировые новости США Дональд Трамп
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
