Трамп назвал Нигерию «страной особого беспокойства» из-за преследования христиан
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Нигерии христианство находится под угрозой, поэтому США считают ее «страной, вызывающей особую обеспокоенность», передает агентство Kazinform.
Соответствующий пост американский президент опубликовал в соцсети Truth Social.
— Христианство сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии. Тысячи христиан убивают. Радикальные исламисты несут ответственность за эту массовую резню. Настоящим я объявляю Нигерию «страной, вызывающей особую обеспокоенность, — написал Дональд Трамп.
По его словам, в Нигерии убили свыше 3 тысяч христиан, поэтому необходимы срочные меры.
Трамп добавил, что поручил конгрессменам Райли Муру, Тому Коулу и комитету по ассигнованиям Палаты представителей немедленно заняться этим вопросом.
— Соединенные Штаты не могут оставаться безучастными, пока такие зверства происходят в Нигерии и ряде других стран. Мы готовы, желаем и способны защитить нашу великую христианскую общину по всему миру! — отметил он.
Ранее в Нигерии при вооруженных нападениях на деревни были убиты 13 человек.