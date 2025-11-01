Трамп назвал Нигерию «страной особого беспокойства» из-за преследования христиан

Соответствующий пост американский президент опубликовал в соцсети Truth Social.

— Христианство сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии. Тысячи христиан убивают. Радикальные исламисты несут ответственность за эту массовую резню. Настоящим я объявляю Нигерию «страной, вызывающей особую обеспокоенность, — написал Дональд Трамп.

По его словам, в Нигерии убили свыше 3 тысяч христиан, поэтому необходимы срочные меры.

Трамп добавил, что поручил конгрессменам Райли Муру, Тому Коулу и комитету по ассигнованиям Палаты представителей немедленно заняться этим вопросом.

— Соединенные Штаты не могут оставаться безучастными, пока такие зверства происходят в Нигерии и ряде других стран. Мы готовы, желаем и способны защитить нашу великую христианскую общину по всему миру! — отметил он.

Ранее в Нигерии при вооруженных нападениях на деревни были убиты 13 человек.