    05:40, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трамп назвал Нигерию «страной особого беспокойства» из-за преследования христиан

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в Нигерии христианство находится под угрозой, поэтому США считают ее «страной, вызывающей особую обеспокоенность», передает агентство Kazinform. 

    Фото: РИА Новости

    Соответствующий пост американский президент опубликовал в соцсети Truth Social.

    — Христианство сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии. Тысячи христиан убивают. Радикальные исламисты несут ответственность за эту массовую резню. Настоящим я объявляю Нигерию «страной, вызывающей особую обеспокоенность, — написал Дональд Трамп.

    По его словам, в Нигерии убили свыше 3 тысяч христиан, поэтому необходимы срочные меры.

    Трамп добавил, что поручил конгрессменам Райли Муру, Тому Коулу и комитету по ассигнованиям Палаты представителей немедленно заняться этим вопросом.

    — Соединенные Штаты не могут оставаться безучастными, пока такие зверства происходят в Нигерии и ряде других стран. Мы готовы, желаем и способны защитить нашу великую христианскую общину по всему миру! — отметил он.

    Ранее в Нигерии при вооруженных нападениях на деревни были убиты 13 человек. 

