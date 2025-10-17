22:49, 16 Октябрь 2025 | GMT +5
В Нигерии при вооруженных нападениях на деревни были убиты 13 человек
По меньшей мере 13 человек стали жертвами вооруженных нападений на две деревни в штате Плато, расположенном в центральной части Нигерии, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Как сообщил глава района Баркин-Лади Стивен Гьянг Пваджок, атаки на села Рачас и Равуру произошли вечером 14 октября. На следующий день состоялись массовые похороны погибших.
По его словам, нападения были «ничем не спровоцированными и глубоко прискорбными». Несколько человек получили ранения, пытаясь укрыться от стрельбы, которую, предположительно, вели вооруженные скотоводы.
Ранее сообщалось, что вспышка холеры унесла жизни 13 человек в Нигерии.