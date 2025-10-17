В Нигерии при вооруженных нападениях на деревни были убиты 13 человек

Как сообщил глава района Баркин-Лади Стивен Гьянг Пваджок, атаки на села Рачас и Равуру произошли вечером 14 октября. На следующий день состоялись массовые похороны погибших.

По его словам, нападения были «ничем не спровоцированными и глубоко прискорбными». Несколько человек получили ранения, пытаясь укрыться от стрельбы, которую, предположительно, вели вооруженные скотоводы.

Ранее сообщалось, что вспышка холеры унесла жизни 13 человек в Нигерии.