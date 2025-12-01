США отзывают дипломатов из 29 стран: они были назначены Байденом
Госдепартамент направил послам США в 29 странах письмо об истечении их полномочий. Большинство этих дипломатов были назначены во время президентства Джо Байдена. Теперь их заменят более лояльными Трампу чиновниками, передает Kazinform со ссылкой на DW.
Администрация Дональда Трампа отзывает несколько десятков высокопоставленных дипломатов c посольских должностей. Большинство из них получили назначение во время президентства Джо Байдена — и теперь Белый дом планирует заменить их на более лояльных Трампу сотрудников.
Как отмечает издание, в середине декабря письма об истечении их полномочий в январе получили представители дипмиссий в 29 странах. Больше всего дипломатов администрация Трампа отзывает из стран Африки: Бурунди, Камеруна, Кабо-Верде, Габона, Кот-д’Ивуара, Мадагаскара, Маврикия, Нигера, Нигерии, Руанды, Сенегала, Сомали и Уганды. Перестановки в дипломатическом корпусе США коснутся азиатско-тихоокеанского региона (Фиджи, Лаос, Маршалловы острова, Папуа — Новую Гвинею, Филиппины и Вьетнам), Европу (Армению, Северную Македонию, Черногорию и Словакию). Замены произойдут также в Алжире, Египте, Непале, Шри-Ланке, Гватемале и Суринаме.
— Госдепартамент США отказался комментировать отзывы послов и подчеркнул, что речь идет о процедуре, стандартной для любой президентской администрации. Срок службы американских послов определяется президентом и составляет 3-4 года. В Госдепартаменте также подчеркнули, что отзываемым дипломатам предложат другие назначения в Вашингтоне. Ведомство напомнило, что Трампа как президент вправе назначать на должности послов США людей, лояльных Белому дому и актуальному направлению внешней политики страны — «Америка превыше всего», — пишет издание.
Это уже не первая волна отзыва дипломатов из американских посольств в 2025 году. После вступления на пост президента Дональд Трамп подписал указ о реструктуризации Госдепартамента США. По ее итогам были отозваны послы и уволены многие сотрудники дипломатических миссий, которые отвечали за вопросы изменения климата, права человека, качество демократических институтов и гендерного равенства.
Издание подчеркивает, что летом 2025 стало известно, что Госдепартамент запретил американским дипломатам публично оценивать качество демократии в странах их назначения.
Ранее сообщалось, что Трамп отменяет все указы, подписанные Байденом с применением автопера.