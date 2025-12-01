США отзывают дипломатов из 29 стран: они были назначены Байденом

Администрация Дональда Трампа отзывает несколько десятков высокопоставленных дипломатов c посольских должностей. Большинство из них получили назначение во время президентства Джо Байдена — и теперь Белый дом планирует заменить их на более лояльных Трампу сотрудников.



Как отмечает издание, в середине декабря письма об истечении их полномочий в январе получили представители дипмиссий в 29 странах. Больше всего дипломатов администрация Трампа отзывает из стран Африки: Бурунди, Камеруна, Кабо-Верде, Габона, Кот-д’Ивуара, Мадагаскара, Маврикия, Нигера, Нигерии, Руанды, Сенегала, Сомали и Уганды. Перестановки в дипломатическом корпусе США коснутся азиатско-тихоокеанского региона (Фиджи, Лаос, Маршалловы острова, Папуа — Новую Гвинею, Филиппины и Вьетнам), Европу (Армению, Северную Македонию, Черногорию и Словакию). Замены произойдут также в Алжире, Египте, Непале, Шри-Ланке, Гватемале и Суринаме.



— Госдепартамент США отказался комментировать отзывы послов и подчеркнул, что речь идет о процедуре, стандартной для любой президентской администрации. Срок службы американских послов определяется президентом и составляет 3-4 года. В Госдепартаменте также подчеркнули, что отзываемым дипломатам предложат другие назначения в Вашингтоне. Ведомство напомнило, что Трампа как президент вправе назначать на должности послов США людей, лояльных Белому дому и актуальному направлению внешней политики страны — «Америка превыше всего», — пишет издание.

Это уже не первая волна отзыва дипломатов из американских посольств в 2025 году. После вступления на пост президента Дональд Трамп подписал указ о реструктуризации Госдепартамента США. По ее итогам были отозваны послы и уволены многие сотрудники дипломатических миссий, которые отвечали за вопросы изменения климата, права человека, качество демократических институтов и гендерного равенства.

Издание подчеркивает, что летом 2025 стало известно, что Госдепартамент запретил американским дипломатам публично оценивать качество демократии в странах их назначения.

Ранее сообщалось, что Трамп отменяет все указы, подписанные Байденом с применением автопера.