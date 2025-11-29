РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    01:29, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трамп отменяет все указы, подписанные Байденом с применением автопера

    Президент США Дональд Трамп отменил все распоряжения, которые его предшественник Джо Байден подписывал с помощью автопера — автоматического устройства для подписи документов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Трамп
    Фото: instagram.com/realdonaldTRUMP

    — Любые документы, подписанные сонным Джо Байденом с применением автопера, то есть примерно 92% из них, с этого момента прекращают свое действие и более не имеют силы. Применение автопера запрещено в случае, если разрешение на это не давал непосредственно президент Соединенных Штатов, — написал Трамп в Truth Social.

    По словам главы Белого дома, «радикальные левые демократы» фактически «забрали у Байдена президентские полномочия».

    — В связи с этим я отменяю все указы и любые другие [документы], которые не были подписаны непосредственно лживым Джо Байденом, потому что люди, управлявшие автопером, действовали незаконно, — отметил Трамп. — Джо Байден не был включен в процесс применения автопера, а если он скажет обратное, против него будут выдвинуты обвинения в лжесвидетельствовании.

    Трамп неоднократно заявлял, что Байден не подписывал документы сам и что его окружение прибегало к использованию автопера. Он в том числе выражал мнение, что указы Байдена о помиловании примерно 2,5 тыс. лиц, включая своих родственников, не имеют юридической силы, так как были подписаны автопером без ведома экс-президента.

    Ранее Байден в интервью газете The New York Times признал, что при подписании указов о помиловании от его имени использовалось автоперо, утверждая при этом, что все решения о помиловании были приняты им лично, а прибегнуть к автоподписи пришлось из-за большого количества документов.

    В июле Белый дом инициировал расследование по поводу использования автопера бывшим американским лидером.

    Наталья Мосунова
    Автор
